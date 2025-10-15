‘उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल’, PM मोदी की तारीफ में क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री?

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. शास्त्री ने कहा कि देश को उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है, जो सिर्फ भारत की प्रगति के बारे में सोचते हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते भाइयों की रिश्ते की तरह बेहद सौहार्दपूर्ण हैं. देश के लिए उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वह सिर्फ देश के लिए सोचते हैं. भारत के मिशन 2047 को लेकर उनका नजरिया अभूतपूर्व है. दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारना अभूतपूर्व है. वह राम की भी बात करते हैं और राष्ट्र की भी. वह खेल और रेल दोनों की बात करते हैं. वह चाय और गाय के बारे में बात करते हैं.’

कांग्रेस के साथ भी हैं अच्छे संबंध- धीरेंद्र शास्त्री

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं. उन्होंने कहा, ‘किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका नहीं लिया है. हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है. सभी राजनीतिक दल हमारे हैं, क्योंकि उन सभी दलों में भी हिंदू हैं. कांग्रेस के साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं. कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में हमारी कथा का आयोजन करवाया था. मेरे दिग्विजय सिंह के साथ भी अच्छे संबंध हैं.’

सत्ता परिवर्तन के बाद करेंगे पश्चिम बंगाल की यात्रा- धीरेंद्र शास्त्री

वहीं, जब उनसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो हम राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बंगाल की यात्रा करेंगे.

उन्होंने बंगाल जाने के अपने दृढ़ संकल्प पर जोर दिया, हालांकि, किसी तय समय की जानकारी नहीं दी. बाबा बागेश्वर धाम ने कहा, ‘हमने कहा दीदी (ममता बनर्जी), अगर आप हमें अनुमति नहीं देंगी तो हम तभी आएंगे जब बंगाल में ‘दादा’ आएंगे. हमने कहा है कि हम बंगाल जाएंगे, लेकिन हमने यह नहीं बताया है कि हम कब जाएंगे.’

