'जो आंखें दिखाएगा, उसकी आंख निकाल लेंगे', टैरिफ धमकियों पर बोले बाबा रामदेव

प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को एक इंटरव्यू के दौरान भारतवासियों से दिवाली पर्व पर स्वदेशी अपनाने की बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा, 'टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है. देश को विदेशियों के हाथों नहीं लूटने देना चाहिए. भारत को स्वतंत्र होना चाहिए.'

योग गुरु ने आगे कहा, 'एक तरफ टैरिफ आतंकवाद चल रहा है और दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, लेकिन हमने इसे विदेशियों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया है. हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन स्वदेशी अपनाकर अपने देश की रक्षा करने का आह्वान कर रहे हैं.'

भारत को धमकी देने की हिम्मत नहीं करेंगे अन्य देश

बाबा रामदेव ने न्यूज एजेंसी 'पीटीआई' से बातचीत के दौरान सलाह दी कि अगर हर कोई स्वदेशी सामान खरीदेगा तो भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी उसे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी होने चाहिए, हमारी रोशनी स्वदेशी होनी चाहिए और सभी उपहार भी स्वदेशी होने चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'अगर हम स्वदेशी होने का संकल्प लें तो दुनिया की सभी ताकतों को भारत के सामने झुकना पड़ेगा और कोई भी भारत को धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. भारत को जो आंख दिखाएगा, हम उसकी आंखें हम निकाल लेंगे.'

VIDEO | Haridwar: Patanjali founder and yoga guru Baba Ramdev on the Bihar Assembly elections, says "The NDA's greatest strength is the country's Prime Minister, Narendra Modi,"



(Full video available on PTI Videos

'2040 तक भारत बन सकता है विकसित देश'

विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ने के तरीके को लेकर रामदेव ने कहा, 'स्वदेशी अभियान को अब बदलाव लाने वाला माना जा रहा है. मुझे नहीं लगता कि हमें 2047 तक इंतजार करना होगा. मुझे लगता है कि अगर हम स्वदेशी के इस अभियान को जारी रखेंगे तो 2040 तक हम एक विकसित देश होंगे.'

बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'बिहार में हर गठबंधन की अपनी ताकत है. NDA की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. जनता जिसे चाहेगी, उसे चुन लेगी.'

