हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जो आंखें दिखाएगा, उसकी आंख निकाल लेंगे', टैरिफ धमकियों पर बोले बाबा रामदेव

'जो आंखें दिखाएगा, उसकी आंख निकाल लेंगे', टैरिफ धमकियों पर बोले बाबा रामदेव

योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को एक बातचीत के दौरान भारत के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाकर ही भारत विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 17 Oct 2025 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को एक इंटरव्यू के दौरान भारतवासियों से दिवाली पर्व पर स्वदेशी अपनाने की बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा, 'टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है. देश को विदेशियों के हाथों नहीं लूटने देना चाहिए. भारत को स्वतंत्र होना चाहिए.'

योग गुरु ने आगे कहा, 'एक तरफ टैरिफ आतंकवाद चल रहा है और दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, लेकिन हमने इसे विदेशियों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया है. हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन स्वदेशी अपनाकर अपने देश की रक्षा करने का आह्वान कर रहे हैं.'

भारत को धमकी देने की हिम्मत नहीं करेंगे अन्य देश

बाबा रामदेव ने न्यूज एजेंसी 'पीटीआई' से बातचीत के दौरान सलाह दी कि अगर हर कोई स्वदेशी सामान खरीदेगा तो भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी उसे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी होने चाहिए, हमारी रोशनी स्वदेशी होनी चाहिए और सभी उपहार भी स्वदेशी होने चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'अगर हम स्वदेशी होने का संकल्प लें तो दुनिया की सभी ताकतों को भारत के सामने झुकना पड़ेगा और कोई भी भारत को धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. भारत को जो आंख दिखाएगा, हम उसकी आंखें हम निकाल लेंगे.' 

 

'2040 तक भारत बन सकता है विकसित देश'

विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ने के तरीके को लेकर रामदेव ने कहा, 'स्वदेशी अभियान को अब बदलाव लाने वाला माना जा रहा है. मुझे नहीं लगता कि हमें 2047 तक इंतजार करना होगा. मुझे लगता है कि अगर हम स्वदेशी के इस अभियान को जारी रखेंगे तो 2040 तक हम एक विकसित देश होंगे.'

बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'बिहार में हर गठबंधन की अपनी ताकत है. NDA की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. जनता जिसे चाहेगी, उसे चुन लेगी.'

ये भी पढ़ें:- 'आतंकवादी हमले का देश अब सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है जवाब', PM मोदी ने भारत को बताया 'अनस्टॉपेबल'

Published at : 17 Oct 2025 11:49 PM (IST)
Tags :
Diwali Baba Ramdev Swadeshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

शाह'नीति' से बिहार विजय!
महागठबंधन में सीट बंटवारे का महाझोल?
चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget