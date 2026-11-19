दिल्ली में धरने-प्रदर्शनों और राजनीतिक रैलियों के चलते व्यापारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने स्वागत किया है और इसे व्यापारियों की आवाज सुने जाने की दिशा में अहम कदम बताया है.

दरअसल, किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया था. व्यापारियों का कहना है कि राजधानी में लंबे समय तक चलने वाले धरने और बड़ी राजनीतिक रैलियों का असर सिर्फ आयोजन स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के बाजारों में भी कारोबार प्रभावित होता है.

धरने-प्रदर्शनों से 14 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर असर

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, जंतर-मंतर पर लगातार हुए धरने-प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली के व्यापारियों का करीब 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ, जबकि रामलीला मैदान में आयोजित रैली से लगभग 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. CTI का दावा है कि इन आयोजनों के चलते कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज और कमला मार्केट समेत सेंट्रल दिल्ली के कई बाजारों में व्यापार प्रभावित होता है.

प्रदर्शन आयोजकों से नुकसान की भरपाई कराने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत करते हुए बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके व्यापार और आजीविका के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए. CTI की मांग है कि धरने-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई आयोजकों से कराई जाए. इसके साथ ही कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को नो-प्रोटेस्ट जोन घोषित करने की मांग भी की गई है.

CTI का कहना है कि प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय उनके लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए. प्रदर्शन की समय सीमा और भीड़ की संख्या तय होनी चाहिए. इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी हो कि बाजारों और अस्पतालों तक आने-जाने का रास्ता बाधित न हो. कारोबारियों को होने वाले नुकसान की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए.

27 नवंबर की सुनवाई पर व्यापारियों की नजर

बृजेश गोयल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से व्यापारियों को उम्मीद जगी है. उनका कहना है कि एक तरफ प्रदर्शन का अधिकार है, तो दूसरी तरफ दूसरे नागरिकों के भी मौलिक अधिकार हैं. दोनों के बीच संतुलन जरूरी है. CTI ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर वह सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों और दुकानदारों का पक्ष भी रखेगा. अब व्यापारियों की नजर 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है.