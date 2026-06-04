पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (ISI) और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित मॉड्यूल की जांच के तहत महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने गुरुवार (4 जून) को अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.

खुफिया सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई उन लोगों से जुड़े ठिकानों पर की गई है, जिनके संबंध मामले में पहले से जांच के दायरे में मौजूद व्यक्तियों से होने की आशंका है. जानकारी के मुताबिक ATS ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है. एजेंसी पिछले करीब 10 घंटे से उनसे पूछताछ कर रही है.

'पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे कुछ लोग'

जांचकर्ताओं का मकसद यह पता लगाना है कि इन व्यक्तियों के कथित नेटवर्क से किस प्रकार के संबंध थे और क्या उनकी किसी गतिविधि में कोई भूमिका रही है. सूत्रों के अनुसार ATS को प्रारंभिक जांच में ऐसी जानकारी मिली है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे.

मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कनेक्शन की जांच

जांच एजेंसियों को संदेह है कि इनकी बातचीत पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर भट्टी और राणा से हुई थी. इसी आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. ATS इस पूरे मामले में डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है. एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित ISI समर्थित नेटवर्क और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के बीच किसी प्रकार का संपर्क या समन्वय था या नहीं.

बता दें कि इस कार्रवाई और जांच को लेकर महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अबतक जांच जारी है और एजेंसी मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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