हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में ATS का बड़ा एक्शन, 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 4 लोग हिरासत में

ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में ATS का बड़ा एक्शन, 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 4 लोग हिरासत में

पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित मॉड्यूल को लेकर एटीएस ने जांच तेज कर दी है. पता चला है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर के संपर्क में थे.

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (ISI) और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित मॉड्यूल की जांच के तहत महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने गुरुवार (4 जून) को अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.

खुफिया सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई उन लोगों से जुड़े ठिकानों पर की गई है, जिनके संबंध मामले में पहले से जांच के दायरे में मौजूद व्यक्तियों से होने की आशंका है. जानकारी के मुताबिक ATS ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है. एजेंसी पिछले करीब 10 घंटे से उनसे पूछताछ कर रही है. 

'पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे कुछ लोग'
जांचकर्ताओं का मकसद यह पता लगाना है कि इन व्यक्तियों के कथित नेटवर्क से किस प्रकार के संबंध थे और क्या उनकी किसी गतिविधि में कोई भूमिका रही है. सूत्रों के अनुसार ATS को प्रारंभिक जांच में ऐसी जानकारी मिली है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे. 

मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कनेक्शन की जांच
जांच एजेंसियों को संदेह है कि इनकी बातचीत पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर भट्टी और राणा से हुई थी. इसी आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. ATS इस पूरे मामले में डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है. एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित ISI समर्थित नेटवर्क और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के बीच किसी प्रकार का संपर्क या समन्वय था या नहीं.

बता दें कि इस कार्रवाई और जांच को लेकर महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अबतक जांच जारी है और एजेंसी मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

ये भी पढ़ें 

नई TMC में अभिषेक बनर्जी को मिलेगी जगह? ऋतब्रत बनर्जी से किया साफ, बोले- चोरों की तरह...

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
ISI Mumbai Underworld ATS RAID
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में ATS का बड़ा एक्शन, 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 4 लोग हिरासत में
ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में ATS का बड़ा एक्शन, 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 4 लोग हिरासत में
इंडिया
2022 के एआईएडीएमके निष्कासन मामले में याचिका वापस लेने की अर्जी, 4 जून को मद्रास HC करेगा सुनवाई
2022 के एआईएडीएमके निष्कासन मामले में याचिका वापस लेने की अर्जी, 4 जून को मद्रास HC करेगा सुनवाई
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी के करीब था...', ललित मोदी का बड़ा दावा, BJP के नेताओं से रिश्तों का खोला पूरी सीक्रेट
'मैं नरेंद्र मोदी के करीब था...', ललित मोदी का बड़ा दावा, BJP के नेताओं से रिश्तों का खोला पूरी सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
इंडिया
'छापा डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर कॉल पर भिड़ गए थे शशि थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
'रेड डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर भिड़े थे थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
विश्व
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget