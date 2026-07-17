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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमरनाथ यात्राः ’15 दिनों में साढ़े 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन’, नुनवान बेस कैंप के दौरे के बाद बोले LG मनोज सिन्हा

अमरनाथ यात्राः ’15 दिनों में साढ़े 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन’, नुनवान बेस कैंप के दौरे के बाद बोले LG मनोज सिन्हा

Amarnath Yatra: LG मनोज सिन्हा ने कहा कि यह तीर्थयात्रा जम्मू-कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. तीर्थयात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 17 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए और आने वाले दिनों में भारी बारिश के अनुमान के कारण जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. बेस कैंप दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए की गई सुविधाओं का निरीक्षण किया.

मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उपराज्यपाल ने दिए निर्देश

मौसम विभाग ने 18 से 23 जुलाई के बीच पीर पंजाल रेंज के दक्षिण और उत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें 21 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है. साथ ही, नेशनल हाईवे और अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा बताया गया है.

ऐसे में उपराज्यपाल ने प्रशासन और सभी संबंधित एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने, आपातकालीन उपायों को मजबूत करने और हर हाल में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर टेंट में फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाला यंत्र) होना अनिवार्य है.

नूनवान बेस कैंप में उपराज्यपाल ने की समीक्षा बैठक

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नूनवान बेस कैंप में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और तीर्थयात्रियों को दिए जाने वाले पीने के पानी, बिजली, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, रहने की जगह, खाना, स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन सेवा और सुरक्षा जैसे जरूरी सुविधाओं की समीक्षा की. उन्होंने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का जायजा लिया.

उपराज्यपाल ने सभी विभागों को तीर्थयात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन मोड' में काम करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, ‘आज यात्रा शुरू हुए 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिनों में 3.50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं. भगवान शिव की कृपा से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है. देश के हर कोने से आने वाले भक्तों में बहुत उत्साह है और स्थानीय निवासी और सेवा प्रदाता भी इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं.’ 

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पर्यावरण की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें. उन्होंने दोनों रास्तों और कैंपों में विशेष सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा, ‘हम कचरामुक्त अमरनाथ यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें सरकार के सभी विभागों के साथ मिलकर काम करते हुए इस प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा.’

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे तीर्थयात्रियों से नियमित रूप से फीडबैक लें और उनके ध्यान में लाई गई किसी भी समस्या का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने और ज्यादा पैसे वसूली से रोकने के लिए तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं में 100 प्रतिशत प्रीपेड सिस्टम का सख्ती से पालन किया जाए.

तीर्थयात्रियों ने उपराज्यपाल ने की बातचीत

अपनी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से बातचीत की और पवित्र यात्रा के दौरान उनके अनुभवों के बारे में चर्चा की. तीर्थयात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और सफाई, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा, आवास सुविधाओं और यात्रा कार्यों में लगे कर्मियों के बहुमूल्य सहयोग की सराहना की.

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे और तीर्थयात्री सुविधाओं के विस्तार का श्रद्धालुओं से मिली प्रतिक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इन सुधारों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रत्येक तीर्थयात्री बिना किसी बाधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सके. उन्होंने इस दौरान दुकानदारों, सेवा प्रदाताओं, लंगर-सेवादारों और स्वयंसेवकों से भी बातचीत की और बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की.

अमरनाथ यात्रा जम्मू-कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण- उपराज्यपाल

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों, श्राइन बोर्ड और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से इस वर्ष की तीर्थयात्रा की व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है. तीर्थयात्रियों से मिली प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है.’

उन्होंने कहा, ‘यह तीर्थयात्रा जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करती रहती है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीर्थयात्रियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील के बाद, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं. आने वाले दिनों में यह तीर्थयात्रा वास्तव में यादगार और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद की जाएगी.’

यह भी पढ़ेंः संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क

Published at : 17 Jul 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR Nunwan Base Camp
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