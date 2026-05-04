Assembly Election Result 2026: देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो रहे हैं. अजहां पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी ने कमाल-धमाल मचा रखा है. वहीं पुडुचेरी और असम में भी बीजेपी का वर्चस्व नजर आ रहा है. केरल में कांग्रेस जीत का परचम लहराने को तैयार है.

बहुत सारी संस्थाओं ने एग्जिट पोल के लिए सर्वे किया था. लेकिन सबसे सटीक सर्वे एक्सिस माय इंडिया ने किया. इसने एग्जिट पोल में जैसे आंकड़े बताए थे. आज नतीजे भी लगभग उसी तरह के आए हैं. पहले जानिए रूझानों में किस राज्य का क्या हाल है.

असम में किसकी जीत तय?

असम में कुल 126 विधानसभा सीट हैं, जिन पर प्रमुखरूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है. अब तक के रुझानों के हिसाब से यहां बीजेपी की एक तरफा जीत नजर आ रही है. खबर लिखे जाने तक असम में बीजेपी 102 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. तो वहीं कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीक हासिल की है. तो वहीं अन्य पार्टी से 5 जीत दर्ज की गई है.

तमिलनाडु में क्या कह रहे आंकड़े?

तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इस राज्य में खबर लिखे जाने पर थलपति विजय की पार्टी TVK ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की है. तो वहीं DMK 72 और AIDMK 52 सीटों पर डटी है. बता दें कि तमिल-नाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं.

पुडुचेरी में कौन जीतेगा?

पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 17 पर बीजेपी के पाले चली गई हैं. तो वहीं 6 कांग्रेस के पाले में और 7 अन्य पार्टियों के पाले में जा गिरी हैं.

केरल में किसकी सरकार बनेगी?

जहां पांच में से तीन राज्यों में बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है, तो वहीं केरल का हाल थोड़ा अलग है. यहां कुल 140 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 102 सीटें अब तक कांग्रेस के पाले में हैं. तो वहीं 35 लेफ्ट की और 3 अन्य पार्टी में गई हैं. ऐसे में इस राज्य में अब तक कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है.

एग्जिट पोल के आंकड़े निकले कितने सटीक?

पांच राज्यों के वेटों की गणना सेकुछ दिन पहले ही एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए थे. आइये जानते हैं कि किस राज्य के आंकड़े कितने सटीक निकले हैं.

पुडुचेरी असम तमिल-नाडु केरल NRC+ (NDA) 16- 20 NDA 88-100 TVK 98- 120 UDF 78- 90 CONG+ (DMK) 6- 8 CONG+ 24- 36 DMK+ 92- 110 LDF 49- 62 TVK+ 2- 4 AIDMK 22-32 NDA 0-3 Others 1- 3 Others - Others - Others 0

एग्जिट पोल में बंगाल को क्यों नहीं किया शामिल?

बता दें कि एक्सिस माय इंडिया ने एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के आंकड़ों को शामिल नहीं किया था. जिसके बाद कई सवाल भी उठे थे. इस बारे में एक्सिस माय इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी हुआ था. जिसमें उन्होंने बताया था कि मतदाता इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं कि उन्होंने किसे वोट किया था. दरअसल ये एग्जिट पोल सर्वे के आधार पर जारी किए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जब सर्व किया गया तो यहां का मतदाता चुप्पी साधे हुआ था. लगभग 70 फीसदी मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था. ऐसे में एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे.