Tamil Nadu Election Results: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की गणना चल रही है. पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों पर सभी की नजर है. तमिलनाडु के चुनाव इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहां से साउथ के सुपरस्टार एक्टर थलपति विजय पहली बार अपनी पार्टी के साथ चुनाव में खड़े हुए हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो इन चुनावों में जीत की ओर अग्रसर भी हैं.

क्यों जीत की ओर अग्रसर हैं विजय?

थलपति विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेट्री कजगम) पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है. ये पार्टी पहली बार में ही DMK और AIDMK के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है. विजय की पार्टी की जीत केवल उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं हो रही, बल्कि उनकी पार्टी के जनता के साथ किए गए वादों का भी इसमें बड़ा योगदान है. अप्रैल में जारी हुए पार्टी के मैनिफेस्टो में विजय की पार्टी में महिलाओं के साथ ही मिडिल क्लास परिवार और अन्य जनता का ख्याल रखा है. जो उनकी जीत का मुख्य कारण लगता है.

विजय के 'वादे'

एक्टर से नेता बने थलपति विजय ने अप्रैल में घोषित किए अपने मैनिफेस्टों में जनता का बहुत ख्याल रखा. उन्होंने इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं समेत अलग- अलग क्षेत्रों में सुधार करने की भी बात कही है. जिसके चलते उन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा. विजय ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, कर्मचारियों, मजदूरों के साथ ही छात्रों का भी ख्याल रखा है. यहां बताते हैं आपको विजय के द्वारा किए गए वादे, जिनकी वजह से वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों से आगे हैं.

महिलाओं और आम जन का रखा ख्याल

विजय ने अपने घोषणा पत्र में गृहणियों को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है.

वरिष्ठों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे.

पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर 15 लाख लोगों तक किया जाएगा.

महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन और गरीब दुल्हनों के लिए एक तोला सोना और रेशमी साड़ी देने की योजना.

हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पाइप के जरिए पीने का पानी और साल में छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा.

युवाओं के लिए भी खास वादे

स्नातक तक पढ़े बेरोजगारों को 4000 रुपये रोजगार भत्ता दिया जाएगा.

डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपये देने का वादा किया है.

इंटर्नशिप के लिए 5,000 से 8,000 रुपए तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

पांच लाख युवाओं के लिए 18,000 रुपए की रोजगार से जुड़ी सहायता योजना.

सरकारी जमीन पर मुफ्त आवासीय पट्टे देने का भी वादा.

शासन और शिक्षा में AI आधारित समाधान होगा लागू.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI आधारित सिस्टम दिया जाएगा.

कक्षा 6 से 12 तक के लिए मुफ्त आवासीय स्कूल खोलने की योजना.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

मुफ्त हेल्थ चेक-अप, सस्ती दवाइयां और कैंसर के लिए विशेष बीमा कवर देने का आश्वासन.

'नशा मुक्त तमिलनाडु' अभियान शुरू करने की घोषणा.

किसान, कर्मचारी और मजदूरों के लिए

पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 50 प्रतिशत कर्ज से राहत और सौर ऊर्जा योजनाओं का वादा.

मछुआरों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑफ-सीजन के दौरान 27,000 रुपए की सहायता और 25 लाख रुपए का बीमा कवर.

आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 18,000 रुपए और सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए वेतन.

लंबे समय से सेवा दे रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए का लाभ देने का प्रस्ताव.

बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं, जिसके लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग की गई थी. तमिलनाडु से AIDMK और DMK को कड़ी टक्कर देने के लिए इस बार विजय की पार्टी TVK भी आई. इस पार्टी ने आते ही लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि, आज ये जीत की ओर अग्रसर है. खबर लिखे जाने तक विजय की पार्टी यानी TVK तमिलनाडु में 107 सीटों से आगे है. तो वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टी DMK फिलहाल 74 सीटें जीती है. इसके अलावा बीजेपी के साथ गठबंधन वाली AIDMK तीसरी बार सत्ता में आने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है.