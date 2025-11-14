(Source: ECI | ABP NEWS)
Assembly Bypolls Result: नगरोटा में BJP की जीत, डंपा में MNF और अंता में कांग्रेस को बढ़त, जानिए उपचुनाव के ताजा हाल
Assembly Bypolls Result 2025: नगरोटा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह को हराया.
मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने शुक्रवार को उपचुनाव में डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पर जीत दर्ज की है और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर बढ़त बनाए हुए है. विभिन्न राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के अब तक आए परिणामों और रुझानों के मुताबिक तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट और राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं.
पंजाब और झारखंड में किसे बढ़त?
पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा से आगे हैं, जबकि झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बाबूलाल सोरेन से आगे हैं.
कश्मीर की बडगाम सीट पर PDP को बढ़त
कश्मीर में बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) आगे है और विपक्षी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद पर 2,000 से अधिक मतों की बढ़त बना रखी है. पिछले साल विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों से जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के कारण इस सीट उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी.
नगरोटा सीट पर भाजपा की जीत
नगरोटा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह को हराया. मतगणना केंद्र पर पहुंचने पर राणा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया. राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ.
मिजोरम की डंपा सीट MNF के पास
निर्वाचन आयोग के अनुसार, मिजोरम में मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने मामित जिले की डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी. उम्मीदवार आर लालथंगलियाना ने सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वनलालसैलोवा को 562 मतों के अंतर से हराया. लालथंगलियाना को 6,981 वोट मिले जो कुल वोट शेयर का 40.23 प्रतिशत है. वनलालसैलोवा ने 6,419 वोट हासिल किए (36.61 प्रतिशत). डंपा सीट एमएनएफ के मौजूदा विधायक लालरिंतलुआंगा साइलो के 21 जुलाई को निधन के बाद खाली हुई थी.
राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस आगे
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया सात राउंड की मतगणना के बाद 4,989 मतों के अंतर से आगे हैं. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भाया और भाजपा उम्मीदवार मोरपाल समन पीछे हैं. यह उपचुनाव भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा के अयोग्य घोषित होने के कारण हुआ.
ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर भाजपा की बढ़त
ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया 40,000 से अधिक मतों से आगे हैं. 12 राउंड की मतगणना के बाद ढोलकिया को 59,366 वोट मिले, जबकि बीजू जनता दल की स्नेहंगिनी छुरिया को 19,053 वोट मिले. कांग्रेस उम्मीदवार घासी राम माझी 17,437 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. जय ढोलकिया बीजद के दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया के बेटे हैं.
पंजाब की तरनतारन सीट पर AAP की बढ़त
पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में जीत की ओर बढ़ रहे हैं. संधू को 32,520 वोट मिले जबकि रंधावा को 22,284 वोट. आप कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाया. तरनतारन सीट जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी.
तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस आगे
तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार वी नवीन यादव बीआरएस की प्रतिद्वंद्वी मगंती सुनीता से 2,995 मतों से आगे हैं. यादव को 17,874 वोट मिले, जबकि बीआरएस उम्मीदवार को 14,879 वोट. यह उपचुनाव बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण हुआ.
झारखंड की घाटशिला सीट पर झामुमो की बढ़त
झारखंड में घाटशिला विधानसभा सीट पर झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बाबूलाल सोरेन से 7,541 मतों से आगे हैं. तीसरे दौर की मतगणना के बाद सोरेन को 16,110 वोट मिले, भाजपा उम्मीदवार को 8,569 वोट. सोमेश झामुमो विधायक रामदास सोरेन के बेटे हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ.
