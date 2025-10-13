हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में 15 अक्टूबर से लगेगी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025

नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे उपकरण प्रदर्शनी IREE 2025 का आयोजन होने वाला है. तीन दिवसीय इस एग्जिबिशन में देश-विदेश की कई मुख्य कंपनियां हिस्सा लेंगी. 

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 13 Oct 2025 11:48 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया की सबसे बड़ी रेलवे उपकरण प्रदर्शनी इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE) 2025 का 16वां संस्करण 15 से 17 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. इस तीन दिवसीय एग्जिबिशन में देश-विदेश की कई मुख्य कंपनियां हिस्सा लेंगी. 

यह एग्जिबिशन भारतीय रेल और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के ज्वाइंट कोऑपरेशन से किया जा रहा है. इस बार IREE 2025 की खासियत ये है कि ये अभी तक के इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन है, जहां भारतीय रेलवे की आधुनिक उपलब्धियों, हरित तकनीकों और मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की उत्पादन क्षमताओं को दिखाया किया जाएगा. 

रेलवे क्षेत्र में हो रहे आधुनिक बदलावों के लिए मददगार

इस प्रदर्शनी में भारत समेत कई विकसित देशों जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन की अग्रणी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी. रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार ने कहा कि IREE 2025 भारतीय रेलवे की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को प्रदर्शित करने का एक शानदार मौका होगा. यह आयोजन हमारे रेलवे क्षेत्र में हो रहे आधुनिक बदलावों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा।

रेल मंत्रालय के अतिरिक्त सदस्य सीताराम सिंकू ने बताया कि भारतीय रेलवे अपने डिब्बों, स्टेशनों, संकेत प्रणाली, और दूरसंचार के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में रेलवे के 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लक्ष्य की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.


मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

CII व्यापार मेले परिषद के अध्यक्ष बी. थियागराजन ने कहा कि यह आयोजन रेलवे और उपकरण निर्माताओं के बीच सहयोग और संवाद का बेहतरीन मंच है. सैनमार मैट्रिक्स मेटल्स लिमिटेड के एमडी नारायण सेथुरामन ने भारतीय रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना का प्रतीक बताया, वहीं सैमटेल एक्सोनिक्स लिमिटेड के एमडी पुनीत कौरा ने IREE को उद्योग और सरकार के बीच सहयोग का उदाहरण बताया.

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

आपको बता दें कि इस बार IREE 2025 एग्जिबिशन में AI, IoT, हरित समाधान और MSME भागीदारी जैसे विषयों पर खास फोकस होगा. साथ ही वैश्विक साझेदारियों और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तरह के कई सेशन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे. 

यह एग्जिबिशन दुनिया भर की तमाम कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का सुनहरा मौका होगा, जिससे तकनीक साझा करने, साझेदारी बढ़ाने और नए व्यापारिक अवसरों के दरवाजे खुलेंगे.

Published at : 13 Oct 2025 11:48 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
