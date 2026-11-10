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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, नवंबर में मौसम क्यों बदल रहा है?

Explained: 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, नवंबर में मौसम क्यों बदल रहा है?

मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना चाहिए. गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहना सुरक्षित है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 10 Nov 2026 11:52 AM (IST)
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देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. दूसरी ओर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है. इन राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड और कुछ इलाकों में धुंध देखने को मिल सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. मौसम में इस बदलाव के पीछे अलग-अलग मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है.

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दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, तमिलनाडु में विशेष सतर्कता

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. केरल और माहे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

तमिलनाडु में हाल के दिनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के थूथुकुडी में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में स्थानीय प्रशासन और लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है.

आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका वाले इलाकों में लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए.

दिल्ली में ठंड के साथ धुंध का असर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवंबर के साथ ही सुबह और रात के तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है. मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ सुबह के समय धुंध भी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में 10 नवंबर को बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. अगले कुछ दिनों में भी राजधानी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.

दिल्ली में 10 नवंबर के लिए अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान दिया गया है. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है. 11 से 14 नवंबर के बीच हल्की धुंध रहने की संभावना है.

हालांकि, राजधानी में मौसम की चुनौती केवल ठंड तक सीमित नहीं है. सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है. धुंध और प्रदूषित हवा का मिश्रण दृश्यता को प्रभावित कर सकता है. इसका असर खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है. ऐसे लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए.

उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना कम

उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम उपखंडों यानी पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 10 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है. ग्रामीण और खुले इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है.

लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है, जबकि रात में ठंड बढ़ने की संभावना है. 10 नवंबर के लिए लखनऊ का अनुमानित अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बताया गया है.

फिलहाल मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बारिश या आंधी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. इसलिए प्रदेश में व्यापक बारिश की आशंका के बजाय तापमान में धीरे-धीरे होने वाली गिरावट पर नजर रखना अधिक जरूरी है.

बिहार में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड, कोहरे की संभावना

बिहार में भी नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है. पटना सहित कई जिलों में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस की जा सकती है. कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, 10 नवंबर को बिहार में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. हालांकि, अगले दिन यानी 11 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. पटना में 10 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम में बदलाव के साथ लोगों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए. खासकर सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए.

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर

उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना है. इसका असर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकता है.

हिमाचल प्रदेश में 10 से 13 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 12 और 13 नवंबर को कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी भी दी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की स्थिति बदलने से ठंड बढ़ सकती है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 10 नवंबर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके बाद 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है. कश्मीर घाटी में 12 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले मौसम विभाग की सलाह जरूर देखनी चाहिए. बारिश या बर्फबारी के दौरान सड़क पर फिसलन, भूस्खलन और यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है.

उत्तराखंड और पंजाब में आने वाले दिनों में बदल सकता है मौसम

उत्तराखंड में 10 नवंबर को बारिश की कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं है, लेकिन 12 और 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. पहाड़ी जिलों में मौसम के बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है.

पंजाब में भी 10 नवंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 से 15 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. इससे राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

हरियाणा और दिल्ली में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है.

पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बिजली गिरने की आशंका

पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 9 से 13 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग ने 10 और 11 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई है. वहीं, 11 नवंबर को असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

मौसम खराब होने पर क्या सावधानी बरतें?

मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना चाहिए. गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहना सुरक्षित है. भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव और कमजोर सड़कों पर यात्रा करने से बचना चाहिए.

पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों को सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करनी चाहिए. वहीं, जिन शहरों में ठंड और प्रदूषण बढ़ रहा है, वहां बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

कुल मिलाकर, 10 नवंबर को देश के सभी हिस्सों में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा. दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां प्रमुख रहेंगी, जबकि हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में फिलहाल बारिश के बजाय ठंड, धुंध और तापमान में बदलाव पर नजर रहेगी. मौसम संबंधी किसी भी यात्रा या बाहरी गतिविधि की योजना बनाने से पहले IMD का ताजा जिला-स्तरीय पूर्वानुमान देखना जरूरी है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:52 AM (IST)
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