कांग्रेस को क्यों दिख रही परिसीमन बिल के पीछे साजिश? 88 दिन नहीं हुई मीटिंग

देश की संसद में 88 दिनों से बैठक नहीं हुई है. इसका मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था. हालांकि, तकनीकी रूप से अभी भी चल रहा है. सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने में हुई इस असामान्य देरी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है. इसके चलते कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन विधेयकों को पारित कराने की एक और कोशिश कर रही है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इन विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और उनकी बुलडोजर वाली कार्यशैली को लेकर आगाह किया है. ये आरोप ऐसे समय में आए हैं, जब विपक्ष ने लगभग 7 महीने पहले सरकार की उस कोशिश को नाकाम कर दिया था, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने के साथ-साथ महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू करने की कोशिश की गई थी.

पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया

संसद ने अपनी आखिरी बैठक सोमवार (9 नवंबर) को की थी. इसके बाद 88 दिनों तक औपचारिक रूप से खुले रहकर एक रिकॉर्ड बना दिया. इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से सत्र में इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के पास मौजूदा सत्र को बहुत कम समय के नोटिस पर फिर से बुलाने का विकल्प मौजूद है. इस रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आशंका जताई कि इसका संबंध केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से हो सकता है, जिससे लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती है.

33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्लान

केंद्र सरकार परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा कानून के अनुसार महिलाओं के आरक्षण को लागू करने का काम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इस प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया है. उन्होंने चिंता जताई है कि सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की पुरानी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका नुकसान विशेष रूप से दक्षिण भारत को उठाना पड़ सकता है.

केंद्र का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया

इस साल 17 अप्रैल को, केंद्र का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया. इसके पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230, लेकिन यह विधेयक पास होने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) तक नहीं पहुंच सका. वोट डालने वाले 528 सांसदों में से, NDA को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी. अहम बात यह है कि तब से हुए राजनीतिक बदलावों ने BJP के नेतृत्व वाले NDA को इस आंकड़े के और करीब ला दिया है, हालांकि इससे विधेयक के पास होने की कोई गारंटी नहीं मिलती.

चूंकि यह विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अनुसार, सरकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान करने वाले उपस्थित सांसदों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन हासिल करना होगा. 17 अप्रैल को 528 सांसदों ने वोट डाला था, इसलिए विधेयक को पास होने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी.