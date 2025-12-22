Andhra Pradesh Murder News: आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क गई है. राजनीतिक और निजी तौर पर सेंसिटिव इस इलाके में दुश्मनों ने दो भाइयों की चाकूओं से बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना पालनाडु जिले के दुर्गी मंडल के अदिगोप्पाला गांव में रविवार आधी रात को हुई. पुलिस ने मरने वालों की पहचान हनुमंथु और उसके भाई श्रीरामुलु के रूप में की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह भी अफवाह है कि परिवार के झगड़े की वजह से कपल की हत्या की गई.

दोनों मरने वाले तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक

इस घटना से राजनीतिक हलचल मच गई है, क्योंकि दोनों मरने वाले तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के समर्थक थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की. हनुमंथु और श्रीरामुलु के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. दुर्गी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है. खबर है कि किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

पिनेली भाई पर चुनावी हिंसा के गंभीर आरोप

माचेरला के पूर्व MLA पिनेली रामकृष्ण रेड्डी से जुड़ा मामला जगजाहिर है. YSRCP नेता पिनेली 2024 के चुनाव के दौरान माचेरला विधानसभा क्षेत्र के पलवई गेट पोलिंग स्टेशन पर EVM खराब करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं. इसके साथ ही उसी समय हुए डबल मर्डर केस और करमपुडी में एक CI पर हमले के मामले में भी केस दर्ज किए गए हैं. पिनेली भाई वेल्डुर्थी मंडल के गुंडलापाडु से TDP नेता जाविसेट्टी वेंकटेश्वरलू और कोटेश्वरलू की हत्या के मामले में आरोपी हैं.

पिनेली भाइयों को पुलिस ने पहले भी हिंसक घटनाओं की इस सीरीज़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वे छूट गए. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी ज़मानत खारिज करने और सरेंडर करने के आदेश जारी करने के बाद पिनेली भाइयों ने एक हफ़्ते पहले सरेंडर कर दिया.