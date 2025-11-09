भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रविवार (9 नवंबर 2025) को दोपहर 12:06 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने इसे 5.4 तीव्रता का बताया, जिसका केंद्र जमीन के नीचे लगभग 90 किलोमीटर गहराई पर था. भूकंप महसूस होते ही कई तटीय इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगे. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली.

इस भूकंप को लेकर तीन प्रमुख संस्थानों की रिपोर्ट में अंतर देखने को मिला. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक भूकंप की गहराई 90 किमी है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई. दूसरी तरफ जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (GFZ) ने रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.07 बताई, जो 10 किमी जमीन के अंदर थी. NCS के अनुसार यह गहरा भूकंप (Deep Focus) था, जबकि GFZ ने इसे उथला (Shallow) बताया. भूकंप जितना उथला होता है, सतह पर उसके झटके उतने तेज महसूस किए जाते हैं, जिससे नुकसान की आशंका अधिक रहती है.

अपडेट जारी है....