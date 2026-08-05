हंगामे के बीच सीतारमण ने पास करवा लिया ये बड़ा बिल, 3 मिनट में कैसे हो गया खेल?

संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामे भरा रहा है. विपक्ष ने केंद्र सरकार को पहले एंटी पेपर लीक बिल और फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेरा. इस बीच मंगलवार (4 अगस्त) का दिन काफी अहम रहा. लोकसभा में हंगामे के बीच एक बड़ा बिल पास हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया, जिसे महज 3 मिनट में पास कर दिया गया.

वित्त मंत्री ने बिल को 2.12 बजे लोकसभा में पेश किया और भारी हंगामे के बीच बिल को 2.15 बजे पास कर दिया गया, यानी कि महज 3 मिनटों में ही बिल को मंजूरी मिल गई. यह बिल ऐसे वक्त में पास हुआ जब विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहा था.

क्यों लाया गया ये बिल

'पीटीआई' के मुताबिक, इसका बिल का मकसद विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है. इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा.

इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाना भी है, जो किसी भारतीय फैक्टरी को मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराती हैं और वो फैक्टरी अनुबंध विनिर्माण के तहत उनकी ओर से खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाती है.

किन कंपनियों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

विधेयक में जिक्र किए गए खास इलेक्ट्रॉनिक सामानों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके मुख्य पार्ट्स और एक्सेसरीज शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी को पुर्जों की आपूर्ति में मदद करने के लिए, यह विधेयक उन विदेशी कंपनियों को 2040-41 तक 15 साल के लिए इनकम टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव करता है, जो भारत में अनुबंध विनिर्माता को आपूर्ति करने के लिए ‘कस्टम्स वेयरहाउस’ में पुर्जे रखती हैं.

वित्त मंत्रालय ने क्या दी प्रतिक्रिया

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विधेयक में किए गए प्रस्तावों का एकमात्र उद्देश्य है - भारत को वैश्विक पूंजी, विनिर्माण और कारोबार के लिए अधिक आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना. मंत्रालय ने कहा, 'भारत चाहता है कि वैश्विक निवेश कोष, क्लाउड कारोबार और अवसंरचना निवेशक अपनी अधिकतर गतिविधियों को देश के माध्यम से संचालित करें. इसका मुख्य उद्देश्य नीतियों और प्रक्रियाओं में भरोसेमंद स्थिरता और निश्चितता उपलब्ध कराना है.'

इनपुट - पीटीआई

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