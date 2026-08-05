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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहंगामे के बीच सीतारमण ने पास करवा लिया ये बड़ा बिल, 3 मिनट में कैसे हो गया खेल?

हंगामे के बीच सीतारमण ने पास करवा लिया ये बड़ा बिल, 3 मिनट में कैसे हो गया खेल?

Nirmala Sitharaman Lok Sabha: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया, जिसे पास कर दिया गया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Aug 2026 09:35 AM (IST)
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संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामे भरा रहा है. विपक्ष ने केंद्र सरकार को पहले एंटी पेपर लीक बिल और फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेरा. इस बीच मंगलवार (4 अगस्त) का दिन काफी अहम रहा. लोकसभा में हंगामे के बीच एक बड़ा बिल पास हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया, जिसे महज 3 मिनट में पास कर दिया गया.

वित्त मंत्री ने बिल को 2.12 बजे लोकसभा में पेश किया और भारी हंगामे के बीच बिल को 2.15 बजे पास कर दिया गया, यानी कि महज 3 मिनटों में ही बिल को मंजूरी मिल गई. यह बिल ऐसे वक्त में पास हुआ जब विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहा था.

क्यों लाया गया ये बिल

'पीटीआई' के मुताबिक, इसका बिल का मकसद विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है. इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा.

इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाना भी है, जो किसी भारतीय फैक्टरी को मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराती हैं और वो फैक्टरी अनुबंध विनिर्माण के तहत उनकी ओर से खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाती है.

किन कंपनियों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

विधेयक में जिक्र किए गए खास इलेक्ट्रॉनिक सामानों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके मुख्य पार्ट्स और एक्सेसरीज शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी को पुर्जों की आपूर्ति में मदद करने के लिए, यह विधेयक उन विदेशी कंपनियों को 2040-41 तक 15 साल के लिए इनकम टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव करता है, जो भारत में अनुबंध विनिर्माता को आपूर्ति करने के लिए ‘कस्टम्स वेयरहाउस’ में पुर्जे रखती हैं.

वित्त मंत्रालय ने क्या दी प्रतिक्रिया

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विधेयक में किए गए प्रस्तावों का एकमात्र उद्देश्य है - भारत को वैश्विक पूंजी, विनिर्माण और कारोबार के लिए अधिक आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना. मंत्रालय ने कहा, 'भारत चाहता है कि वैश्विक निवेश कोष, क्लाउड कारोबार और अवसंरचना निवेशक अपनी अधिकतर गतिविधियों को देश के माध्यम से संचालित करें. इसका मुख्य उद्देश्य नीतियों और प्रक्रियाओं में भरोसेमंद स्थिरता और निश्चितता उपलब्ध कराना है.'

इनपुट - पीटीआई

यह भी पढ़ें : 3 साल बाद गाजा में मिले 112 लोगों के शव, इजरायली हमले में मिली थी मौत

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Aug 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Lok Sabha INDIA MONSOON SESSION Monsoon Session 2026
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