हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सबको आने देंगे तो धर्मशाला बन जाएगा देश', विपक्ष पर बरसे अमित शाह, मुस्लिम आबादी को लेकर कह दी बड़ी बात

'सबको आने देंगे तो धर्मशाला बन जाएगा देश', विपक्ष पर बरसे अमित शाह, मुस्लिम आबादी को लेकर कह दी बड़ी बात

Amit Shah: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश की मिट्टी पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार पाकिस्तान–बांग्लादेश के हिंदुओं का है. घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (10 अक्तूबर 2025) को शरणार्थियों और घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 1951 से लेकर 2014 तक जो गलतियां हुई थीं, उनका एक प्रकार से तर्पण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. उन्होंने कहा कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था, जिससे वे मुकर गए थे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश में मुसलमान की आबादी बढ़ने का कारण प्रजनन दर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ है. उन्होंने लिखा, आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदू 13 फीसदी और अन्य अल्पसंख्यक 1.2 फीसदी थे. अब वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक केवल 1.73 फीसदी रह गए हैं. बांग्लादेश में हिंदू 22 फीसदी थे, अब मात्र 7.9 फीसदी रह गए हैं.

'मुसलमानों ने घुसपैठ की इसलिए बढ़ी आबादी'

उन्होंने कहा, "ये सभी हिंदू जो वहां कम हुए, वे धर्मांतरण नहीं हुए, उनमें से बहुतों ने प्रताड़ना के कारण भारत में शरण ली. भारत में जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी, उसका कारण यह है कि बहुत से मुसलमानों ने घुसपैठ की. आजादी के बाद भारत के नेताओं ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि अभी दंगे हो रहे हैं, इसलिए अभी मत आओ बाद में हम आपको नागरिकता देंगे. यह नेहरू-लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें नागरिकता नहीं दी, उन्हें शरणार्थी बना दिया. जब पीएम मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तब हमने उन्हें नागरिकता दी."

पाकिस्तान–बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोले अमित शाह

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "घुसपैठिये कौन हैं? जिन पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई और आर्थिक कारणों या अन्य कारणों से अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं, वे घुसपैठिये हैं. दुनिया में जो कोई भी यहां आना चाहे, अगर उसे आना दे दिया गया तो हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा." जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है उतना ही अधिकार पाकिस्तान–बांग्लादेश के हिंदुओं का है. यह बात मैं देश के गृह मंत्री के रूप में कहता हूं."

'कुछ पार्टियों ने घुसपैठियों को आश्रय दिया'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "घुसपैठ में कुछ पार्टियों ने वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्होंने घुसपैठियों को आश्रय दिया है. हमारे गुजरात और राजस्थान में भी बॉर्डर है, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होती. झारखंड में जनजातीय समुदाय की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है. इसका कारण बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं."

Published at : 10 Oct 2025 09:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan CONGRESS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Kaun Banega Mukhyamantri: 'बंटेंगे तो कटेंगे'..बिहार में वोट मिलेंगे? | Bihar Election | Chapara
Marks Scandal: जोधपुर की MBM University में नंबरों की 'लूट', 100 में से मिले 138 अंक!
Bihar Politics: JDU में बड़ी टूट, पूर्व सांसद Santosh Kushwaha समेत कई नेता RJD में शामिल
Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बॉलीवुड
जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे
जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget