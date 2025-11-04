बिहार में NDA की जीत पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अमित शाह ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई. महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया गया है. वहीं आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है कि एनडीए की जीत के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी.

एनडीए 160 से ज्यादा सीट हासिल करेगा: अमति शाह

इस मुद्दे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने बयान को दोहराया. उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा.

अमित शाह से आज तक के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस (PC) कर एनडीए की ओर से सीएम फेस के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं. इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा, "हमने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है."

'सीएम और पीएम का पद खाली नहीं'

बिहार की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, "ये लालू-राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मैं दोनों को बताना चाहता हूं, न लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और न ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा. बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी हैं."

बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है: कांग्रेस

बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (4 नवंबर 2025) को दावा किया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है. उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने पकड़ रखा है और अब इस प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं बनने वाली है."

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह रिमोट के जरिए टेलीविजन चैनल बदले जाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार का चैनल बदलते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री वही करते हैं जो बीजेपी के ये दोनों शीर्ष नेता चाहते हैं.