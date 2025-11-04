हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में NDA की जीत पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अमित शाह ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

बिहार में NDA की जीत पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अमित शाह ने साफ कर दी पूरी तस्वीर

Bihar Assembly Election 2025: एनडीए की ओर से सीएम फेस के नाम के ऐलान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने बयान को दोहराया. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई. महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया गया है. वहीं आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है कि एनडीए की जीत के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी.

एनडीए 160 से ज्यादा सीट हासिल करेगा: अमति शाह

इस मुद्दे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने बयान को दोहराया. उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा.

अमित शाह से आज तक के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस (PC) कर एनडीए की ओर से सीएम फेस के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं. इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा, "हमने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है."

'सीएम और पीएम का पद खाली नहीं'

बिहार की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, "ये लालू-राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मैं दोनों को बताना चाहता हूं, न लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और न ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा. बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी हैं."

बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है: कांग्रेस

बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (4 नवंबर 2025) को दावा किया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है. उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने पकड़ रखा है और अब इस प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं बनने वाली है."

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह रिमोट के जरिए टेलीविजन चैनल बदले जाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार का चैनल बदलते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री वही करते हैं जो बीजेपी के ये दोनों शीर्ष नेता चाहते हैं.

Published at : 04 Nov 2025 11:28 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Bihar Election: तेजस्वी का '30 हजारी'...नीतीश पर भारी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget