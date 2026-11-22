तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसे में 8 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान
तमिलनाडु के तिरुचिरपापल्ली जिले में रविवार को हुए भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है.
तमिलनाडु के तिरुचिरपापल्ली जिले में रविवार को हुए भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.
PMO ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है. मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.'
தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளியில் நேரிட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்து மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ. 2 லட்சம் வழங்கப்படும். காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 50,000 வழங்கப்படும்: பிரதமர் @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
तमिलनाडु के तिरुचिरपापल्ली जिले में मुसिरी के पास रविवार को एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.
यह दुर्घटना थुरैयूर-मुसिरी सड़क पर जम्बुनाथपुरम के पास हुई, जब वाहन सड़क से उतरकर एक नीम के पेड़ से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया.
#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: Eight people lost their lives, while two others sustained severe injuries after a car collided with a tree along the Thuraiyur–Musiri Highway in Tiruchirappalli district. Police have registered a case and launched an investigation: District SP— ANI (@ANI) November 22, 2026
शुरुआती खबरों से पता चला है कि यात्री नमक्कल जिले में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तंजावुर जिले के तिरुक्कट्टुपल्ली लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आगे की जांच चल रही है.