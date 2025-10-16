क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चर्चाएं तेज हैं. राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी यह चुनाव बेहद अहम है. इस बीच अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. पटना में एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला विधायक दल करेगा.



अमित शाह ने साफ किया कि इस समय गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है, और उन पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी भरोसा है. सीएम फेस के सवाल पर शाह ने कहा, 'मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं. इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है. चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और वही अपना नेता तय करेगा. फिलहाल हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं.'