28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. वे एक प्राइवेट प्लेन में मुंबई से पुणे के बारामती जा रहे थे. प्लेन बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 मॉडल का था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK था. लेकिन जैसे-जैसे इस हादसे की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे 2023 का हादसा भी याद आ रहा है, क्योंकि 3 साल पहले भी इसी तरह का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था.

2023 का हादसा क्या था?

2023 में भी इसी मॉडल का एक प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वो अलग प्लेन था. वह हादसा 14 सितंबर 2023 को हुआ था. प्लेन का मॉडल बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR था, जो एक छोटा प्राइवेट जेट है. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-DBL था और अजित पवार वाले प्लेन का मॉडल VT-SSK है. 2023 की घटना में वो एक नॉन-शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट थी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मुंबई जा रही थी. प्लेन में कुल 6 लोग सवार थे. प्लेन विशाखापट्टनम से बिना किसी समस्या के उड़ा था. लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर शाम करीब 5:02 बजे लैंडिंग के दौरान हादसा हो गया.

लैंडिंग के समय रनवे से बाहर निकल गया था प्लेन

प्लेन ने एयरपोर्ट टावर से संपर्क किया था और प्लेन को रनवे 27 पर ठीक शाम के 5:01 बजे लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दिया गया था. लेकिन लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से बाहर चला गया. इसे 'रनवे एक्सकर्सन' कहा जाता है, यानी जहाज रनवे की उपयोगी जगह से बाहर निकल गया. फोटो और वीडियो से पता चला कि एक विंग अलग हो गया, जिससे आग लग गई. प्लेन का फ्यूजलाज (मुख्य बॉडी) टूट गया और वो रनवे के बगल में रुक गया. हादसे के तुरंत बाद आग लगी, लेकिन फायर टेंडर्स ने जल्दी से आग पर काबू पा लिया था.

हादसे की वजहें क्या थीं?

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन क्रैश की मुख्य वजह मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश और कम विजिबिलिटी थी. फ्लाइटराडार24 की रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ कि मौसम बहुत खराब था. भारी बारिश और नीचे बादल थे, जिससे लैंडिंग मुश्किल हो गई. हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे रनवे एक्सकर्सन के रूप में क्लासिफाई किया गया, लेकिन कोई और डिटेल जैसे मैकेनिकल फेलियर या पायलट की गलती का जिक्र नहीं है.

अच्छी बात ये रही कि प्लेन में सवार सभी 6 लोग बच गए. उन्हें चोटें आईं और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया था. AAIB ने जांच की और रिपोर्ट जारी की, लेकिन आर्टिकल में कोई स्पेसिफिक कोट्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए.

अजित पवार के निधन पर देशभर में शोक की लहर

अजित पवार NCP के बड़े नेता थे और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत प्रभावशाली थे. उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता ने शोक जताया है. महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है.