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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, सहयोगी दलों को दी 15 सीटें

असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, सहयोगी दलों को दी 15 सीटें

Assam Assembly Elections: कांग्रेस पार्टी ने असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. इस तरह अब तक कुल 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Mar 2026 11:44 PM (IST)
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असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार (14 मार्च, 2026) की रात करीब साढ़े 10 बजे उम्मीदवारों में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने कुल 23 लोगों के नाम जारी किए हैं, जबकि पार्टी ने लिस्ट में 15 सीट अपने सहयोगी दलों को दिया है.

लिस्ट के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने गोलकगंज विधानसभा सीट से कार्तिक चंद्र राय, बिलासीपाड़ा से अमृत बादशा, बिरसिंग जरूआ से वाजिद अली चौधरी, मनकचार से मोहिबुर रहमान, गोआलपारा पूर्व से अबुल कलाम रशीद आलम, दुधनाई से ST के लिए रिर्जव सीट पर किशोर कुमार ब्रह्मा, श्रीजंग्राम से नुरुल इस्लाम, मंडिया से अब्दुल खालिक, चमारिया से रकीबुद्दीन अहमद, रंगिया से प्राणजीत चौधरी, दिमोरिया के SC रिजर्व सीट पर किशोर कुमार बरूआ को उम्मीदवार नियुक्त किया है.

इसके अलावा, न्यू गोवाहाटी से शांतनू बोरा, मंगलदाई से श्रीमती रिजूमोनी तालुकदार, होजाई से श्रीमती झिल्ली चौधरी, ढेकियाजुली से बतास उरांग, रंगापाडा से कार्तिक चंद्र कुर्मी, गोहपुर से डॉ. शंकर ज्योति कुटुम, ढेमजी के ST रिजर्व सीट से सैलेन सोनोवाल, तिनसुकिया से डेविड फूकन, तिंगखोंग से बिपुल गोगोई, देरगांव से श्रीमती सागोरिका बोरा, ढोलाई के SC रिजर्व सीट से ध्रुवज्योति पुरकायस्थ और करीमगंज साउथ से अमिनुर राशिद चौधरी को उम्मीदवार बनाया है.

कांग्रेस ने किन 15 सीटों को सहयोगी दलों को दिया

असम के 23 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को नियुक्त करने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने 15 विधानसभा सीटों को अपने सहयोगी दलों के बीच बांट दिया है. लिस्ट के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी भवानीपुर-शोरभोग, बजाली, पलासबरी, गोवाहाटी सेंट्रल, गोरेश्वर, मोरीगांव, बरहमपुर, बिनाकांडी, बेहाली की SC रिजर्व सीट, सादिया, डिब्रुगढ़, खोवांग, सरुपत्थर, दिपु की ST रिजर्व सीट और अमरी की ST रिजर्व सीट पर अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को नियुक्त करेगी.

असम के चुनाव के पहले खूब हो रही राजनीति

भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में अगले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत कई अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल राज्य में अपनी राजनीति चमकाने को लेकर लगातार हाथ-पैर मार रही है. कांग्रेस पार्टी ने असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. इस तरह अब तक कुल 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है.

यह भी पढ़ेंः 'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 14 Mar 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Assam Assam Assembly Elections Assam Elections CONGRESS
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