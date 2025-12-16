हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अधिकारी मेरा अंतिम संस्कार भी कर दें...’, बंगाल में SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत पाए जाने पर बोले TMC पार्षद

‘अधिकारी मेरा अंतिम संस्कार भी कर दें...’, बंगाल में SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत पाए जाने पर बोले TMC पार्षद

SIR in West Bengal: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 58 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर जारी कर दी है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पार्षद सूर्य डे ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को दावा किया कि SIR के ड्राफ्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके विरोध में टीएमसी के पार्षद श्मशान घाट पहुंच गए और बोले कि अधिकारी अब मेरा अंतिम संस्कार भी कर दें.

दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से जारी किए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति जताते हुए कोलकाता के दानकुनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से टीएमसी पार्षद सूर्य डे ने दावा किया कि उनका नाम के मृत मतदाताओं की लिस्ट में डाल दिया गया है. खुद को मृत घोषित किए जाने के विरोध में पार्षद ने श्मशान पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास एनुमरेशन फॉर्म भी जमा किया था और सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा किए थे.

TMC ने चुनाव आयोग पर किया हमला

टीएमसी पार्षद की ओर से दावा किए जाने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने भी इसका विरोध किया और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ‘यह कोई गलती नहीं, बल्कि चुनावी बर्बरता है. दानकुनी के वार्ड नंबर 18 से मौजूद AITC पार्षद 36 वर्षीय सूर्य डे को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है. वह जिंदा हैं, निर्वाचित हैं और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.’

AITC का कहना है कि सूर्य डे के पास वैध EPIC कार्ड है और उनका नाम 2025 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, लेकिन फिर भी बिना किसी नोटिस के उनका नाम हटा दिया गया. पार्टी का आरोप है कि किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बैकएंड में रिकॉर्ड में बदलाव किए गए और यही वह तरीका है, जिससे बिना बैलेट को छुए चुनावों में हेरफेर किया जा रहा है.

TMC का भाजपा पर आरोप और चुनाव आयोग से सवाल

पार्टी ने कहा, ‘जब निर्वाचित हुए विपक्षी प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक तरीके से हराने के बजाय प्रशासनिक रूप से खत्म किया जाता है, तो इससे इसके पीछे की मंशा साफ दिखाई देती है. इससे भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फायदा हो रहा है और चुनाव आयोग इसे संभव बना रहा है.’

वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इस दौरान चुनाव आयोग से कुछ सवालों के जवाबों की भी मांग की है. जिसमें ये सवाल हैं-

  • इस धोखाधड़ी को किसने अधिकृत किया?
  • प्रस्ताव के बाद रिकॉर्ड में बदलाव किसने किए? और
  • मतदाता सूची की व्यवस्था को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है?

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 42 लाख वोट कटे, चुनाव आयोग ने SIR के बाद जारी की इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

Published at : 16 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Trinamool Congress TMC Kolkata Election Commission WEST BENGAL SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
दिल्ली में दमघोंटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल! |
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (16/12/2025)
VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget