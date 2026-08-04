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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Monsoon Session LIVE: खरगे ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो बोले रिजिजू- 'कांग्रेस राम विरोधी'

Parliament Monsoon Session LIVE: खरगे ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो बोले रिजिजू- 'कांग्रेस राम विरोधी'

Parliament Monsoon Session LIVE: राज्यसभा में भारी हंगामा हो रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया. इस पर रिजिजू ने विरोध दर्ज किया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 04 Aug 2026 11:17 AM (IST)

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संसद का मानसून सत्र लाइव अपडेट्स
Source : X

Background

एनडीएम संसदीय दल की बैठक मंगलवार (4 अगस्त) को संसद भवन में आयोजित हुई. इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे. बैठक का मकसद मानसून सत्र के बचे हुए 10 दिनों के लिए सत्ताधारी गठबंधन की सदन की रणनीति तय करना है. वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी बैठक कर रहा है. अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ई-20 के खिलाफ मार्च करेंगे.

संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय की ओर से लोकसभा और राज्यसभा के सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सदस्यों को भेजे गए एक नोट में कहा गया है, "लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का समय निकालें और तय समय पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें."

संसद में भाजपा के कार्यालय सचिव ने बताया कि यह बैठक जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ-साथ एनडीए के अन्य सांसदों के शामिल हुए.

28 जुलाई को हुई पिछली 'मंगल मिलन' बैठक में एनसीपीआई की सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष पहली बार शामिल हुईं. ये सांसद पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं और अब एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ इस बैठक में शामिल हुईं.

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और E20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इसे बढ़ावा दे रही है. 

11:14 AM (IST)  •  04 Aug 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: भगवान राम विरोधी है कांग्रेस - रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान को गाली देती रहती है, ये भगवान के राम के विरोधी है. ये भगवान राम को नहीं मानते हैं. ये लोग चंदा चोरी का विषय उठा रहे हैं. ये लोग काली पट्टी पहनकर विरोध कर रहे थे. इन्हें माफी मांगनी चाहिए.'

11:09 AM (IST)  •  04 Aug 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: किरेन रिजिजू ने खरगे का किया विरोध

केंद्रीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे के कमेंट के बाद कहा कि उन्होंने अपने समय का गलत इस्तेमाल किया है. वे सदन के बाहर भी हंगामा करते हैं. वे एक ही मुद्दे को हर बार उठाते हैं. ये नहीं चलेगा.

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