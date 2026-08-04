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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन का पहला रिएक्शन, बोले- 'क्या मैंने...'

हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन का पहला रिएक्शन, बोले- 'क्या मैंने...'

Udhayanidhi Stalin First Reaction: डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को तृषा पर कमेंट करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था. हिरासत में लेने के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन सामने आया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक्ट्रेस तृषा पर उन्हें कमेंट करना भारी पड़ गया है. तृषा पर डबल मीनिंग कमेंट करने के बाद उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस हिरासत में लेने के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन सामने आया है. उनका कहना है कि उन्होंने कहीं भी तृषा का नाम नहीं लिया है.

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन

स्टालिन ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा- 'क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया. मैं इससे ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.' बता दें स्टालिन को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया है. मंगलवार को पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस वैन में ले गई, जिसके बाद मौके पर काफी हंगामा देखने को मिला.

क्या है मामला

दरअसल तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे. इसी बीच भीड़ में से किसी ने एक्ट्रेस तृषा का नाम पुकारा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कथित तौर पर एक अभद्र और डबल मीनिंग बयान दिया. नारों के बीच स्टालिन ने कहा- 'पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरुर पहुंचना चाहिए. हालांकि इसके बाद मुस्कुराते हुए बोले कि वो कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे हैं.'

स्टालिन के कमेंट के बाद टीवीके ने स्टालिन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई थी. पार्टी ने NCW से मांग की है कि उदयनिधि को नोटिस भेजा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

बीजेपी ने जेल भेजने की मांग की

तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने भी स्टालिन के विवादास्पद बयान पर ऐतराज जताया था. उन्हें जेल भेजने की मांग की थी. उन्होंने कहा था-'तंजावुर में उदयनिधि की डबल मीनिंग टिप्पणी बेहद शर्मनाक, अश्लील और घिनौनी है. ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी संस्कारी व्यक्ति सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकता.'

यह भी पढ़ें: एक्ट्रेस तृषा पर कमेंट को लेकर भारी बवाल, हिरासत में लिए गए उदयनिधि स्टालिन

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Aug 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Trisha Thalapathy Vijay Udhayanidhi Stalin
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