हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन का पहला रिएक्शन, बोले- 'क्या मैंने...'

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक्ट्रेस तृषा पर उन्हें कमेंट करना भारी पड़ गया है. तृषा पर डबल मीनिंग कमेंट करने के बाद उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस हिरासत में लेने के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन सामने आया है. उनका कहना है कि उन्होंने कहीं भी तृषा का नाम नहीं लिया है.

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन

स्टालिन ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा- 'क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया. मैं इससे ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.' बता दें स्टालिन को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया है. मंगलवार को पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस वैन में ले गई, जिसके बाद मौके पर काफी हंगामा देखने को मिला.

क्या है मामला

दरअसल तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे. इसी बीच भीड़ में से किसी ने एक्ट्रेस तृषा का नाम पुकारा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कथित तौर पर एक अभद्र और डबल मीनिंग बयान दिया. नारों के बीच स्टालिन ने कहा- 'पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरुर पहुंचना चाहिए. हालांकि इसके बाद मुस्कुराते हुए बोले कि वो कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे हैं.'

स्टालिन के कमेंट के बाद टीवीके ने स्टालिन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई थी. पार्टी ने NCW से मांग की है कि उदयनिधि को नोटिस भेजा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

बीजेपी ने जेल भेजने की मांग की

तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने भी स्टालिन के विवादास्पद बयान पर ऐतराज जताया था. उन्हें जेल भेजने की मांग की थी. उन्होंने कहा था-'तंजावुर में उदयनिधि की डबल मीनिंग टिप्पणी बेहद शर्मनाक, अश्लील और घिनौनी है. ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी संस्कारी व्यक्ति सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकता.'

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