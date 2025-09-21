एअर इंडिया की फ्लाइट में गड़बड़ी, बोर्डिंग के बाद यात्री हुआ गायब, वापस एयरपोर्ट लौटा विमान

दिल्ली जाने वाला एअर इंडिया का एक विमान रविवार (21 सितंबर, 2025) को ‘टैक्सीवे’ से लंदन हीथ्रो हवाई अड्डे पर उस समय वापस लौट आया, जब ‘बोर्डिंग पास’ जारी होने के बावजूद एक यात्री विमान में चढ़ने में विफल रहा. एक सूत्र के अनुसार, उड़ान संख्या एआई 162, विमान के ‘टैक्सीवे’ पर जाने से पहले ही लगभग 45 मिनट विलंबित हो चुकी थी.

विमान जब ‘टैक्सीवे’ पर था तो चालक दल को पता चला कि जिन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया गया था, उनमें से एक यात्री विमान में चढ़ा ही नहीं. एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘21 सितंबर, 2025 को लंदन (हीथ्रो) से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली उड़ान एआई-162 को एक यात्री के बोर्डिंग पास स्कैन होने और बोर्डिंग के लिए चिह्नित होने के बावजूद, विमान में चढ़ने में विफल रहने के कारण वापस लौटना पड़ा.'

सामान उतारने के लिए वापस लौटा विमान

उन्होंने कहा, ‘यात्री द्वार पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन करवाने के बाद गलती से प्रस्थान द्वार के बजाय आगमन क्षेत्र में चला गया था. मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, विमान यात्री का सामान उतारने के लिए वापस लौटा और बाद में देरी से रवाना हुआ. यात्री को हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.’

उड़ान के प्रस्थान में विमान को हुई देरी

प्रवक्ता ने कहा, ‘हमारे उड़ान दल ने आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वापस लौटने का निर्णय लिया गया. हमें इस घटना के कारण उड़ान के प्रस्थान में हुई देरी के लिए खेद है.’ ‘टैक्सीवे’ हवाई अड्डे पर एक निर्दिष्ट मार्ग है, जो रनवे को अन्य क्षेत्रों जैसे एप्रन, हैंगर और टर्मिनल से जोड़ता है, जिससे विमानों को इन सुविधाओं के बीच आवागमन की सुविधा मिलती है.

