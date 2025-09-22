एअर इंडिया प्लेन हाइजैक की कोशिश? मामले में बड़ा खुलासा, हिरासत में लिया गया यात्री बोला- 'मैं तो...'
Air India Express: एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात को फिर से दोहराते हैं कि हमारे पास मजबूत सुरक्षा और सेफ्टी प्रोटोकॉल मौजूद हैं और इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है.
एअर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट में सोमवार (22 सितंबर, 2025) की सुबह एक यात्री को हिरासत में ले लिया गया. दरअसल, यात्री फ्लाइट के कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था. जिसके बारे में पता चलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया.
एक अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी कि एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1086 में सफर कर रहे यात्री को जब केबिन क्रू पर पकड़ा तो उसने उनसे कहा कि वह शौचालय ढूंढ रहा था और इसके बाद क्रू के कहने पर वह अपनी सीट पर लौट गया.
वाराणसी पहुचंते ही यात्रियों को किया गया CISF के हवाले
अधिकारी के मुताबिक, यह यात्री अन्य आठ लोगों के साथ फ्लाइट में सफर कर रहा था. विमान के वाराणसी पहुंचने के बाद यात्री को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के हवाले कर दिया गया.
CISF के अधिकारी ने दी जानकारी
यात्री को हिरासत में लेने के बाद CISF के एक अधिकारी ने कहा कि यात्री ने गलती से कॉकपिट के दरवाजे का सिक्योरिटी कोड दबा दिया था, इससे फ्लाइट के केबिन क्रू को तुरंत अलर्ट मिल गया. पायलट ने भी इस घटना की सूचना तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को दी.
अधिकारी ने कहा, ‘यात्री ने इस पूरी घटना को लेकर जानकारी की कमी बताते हुए कहा कि वह पहली बार प्लेन से सफर कर रहा था और उसे इसकी जानकारी नहीं थी. क्योंकि वह नौ लोगों के समूह के साथ यात्रा कर रहा था, इसलिए सीआईएसएफ ने सभी नौ यात्रियों से वाराणसी पहुंचने के बाद पूछताछ की और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी.
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने घटना को लेकर जारी किया बयान
इस पूरी घटना को लेकर एअर इंडिया एक्सप्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. एयरलाइन की ओर से कहा गया कि विमान और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया. एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें उन रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें कहा गया है कि वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में एक यात्री शौचालय ढूंढते हुए कॉकपिट के एंट्री के पास पहुंच गया था. हम इस बात को फिर से दोहराते हैं कि हमारे पास मजबूत सुरक्षा और सेफ्टी प्रोटोकॉल मौजूद हैं और इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है. इस मामले की सूचना विमान के लैंडिंग के बाद सभी संबंधित प्राधिकरणों को दे दी गई और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.’
