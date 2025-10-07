एयर इंडिया की कोलंबो-चेन्नई फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, पक्षी से टकराने के बाद लौटा विमान

एअर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया. कोलंबो-चेन्नई की फ्लाइट से मंगलवार (7 अक्तूबर) को एक पक्षी टकरा गया, जिसके कारण एयरलाइन को अपनी वापसी यात्रा रद्द करनी पड़ी. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 158 यात्री सवार थे. वहीं दिल्ली से प्रयागराज जा रहे इंडिगो के विमान को लखनऊ की ओर डायवर्ट कर दिया.

दरअसल एयर इंडिया की चेन्नई से कोलंबो जाने वाली फ्लाइट AI-273 (A320 VT-TNH) से एक पक्षी टकरा गया, लेकिन बर्ड हिट की घटना रात करीब 1:55 बजे को कोलंबो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुई थी. हालांकि इसके बावजूद लैंडिंग के बाद विमान को उड़ान के लिए क्लियरेंस दे दिया गया, क्योंकि उसको मामूली माना गया.

जांच के दौरान टूटा हुआ मिला फैन ब्लेड

इसके बाद जब वही विमान AI-274 के रूप में सुबह 4:34 बजे कोलंबो से चेन्नई लौटा तो टेक्निकल टीम ने रूटीन जांच की, जिसमें एक फैन ब्लेड डैमेज पाया गया. अब तत्काल रूप से विमान को फिलहाल AOG (एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड) घोषित कर दिया गया है. फिलहाल वह विमान सेवा से बाहर रहेगा. इसको फिर से ठीक किया गया जाएगा और पूरी तरह जांच के बाद ही इस्तेमाल किया जाएगा.

इंडिगो की फ्लाइट क्यों हुई डायवर्ट

वहीं मंगलवार को ही इंडिगो का एक विमान लखनऊ की ओर डायरवर्ट किया गया. यह फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज जा रही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज की वजह से इस लखनऊ भेज दिया गया.

अब तक कई बार हो चुके हैं विमान हादसे

बता दें कि अभी तक कई विमान हादसे हो चुके हैं. एयर इंडिया की एक फ्लाइट अहमदाबाद में इस साल 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. विमान में 142 लोग सवार थे, जिसमें से 141 लोगों की जान चली गई. अगस्त 2020 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी.