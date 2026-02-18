हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग

महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग

Rajya Sabha Election 2026: अप्रैल में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा.चुनाव को लेकर सभी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और दल उम्मीदवारों के चयन में जुटे हैं.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Rajya Sabha Election 2026: भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यह चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है. कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा. चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी. इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा. मतदान उसी दिन होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी.

यह चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जाएगा. राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है.

चुनाव कार्यक्रम

  • नोटिफिकेशन जारी होगा 26 फरवरी 2026 को.
  • नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है.
  • नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च 2026 को होगी.
  • नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 है.
  • मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा.
  • मतगणना 16 मार्च 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होगी.
  • चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.

महाराष्ट्र से रिटायर होने वाले सदस्य

  • डॉ. भगवत किशनराव कराड
  • डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान
  • प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी
  • शरदचंद्र गोविंदराव पवार
  • धैर्यशील मोहन पाटिल
  • रजनी अशोकराव पाटिल
  • रामदास बंदू अठावले

ओडिशा से रिटायर सदस्य

  • ममता मोहंता
  • मुजीबुल्ला खान
  • सुजीत कुमार
  • निरंजन बिशी

तमिलनाडु से रिटायर सदस्य

  • एन आर एलंगो
  • पी सेल्वारासु
  • एम थम्बिदुरई
  • तिरुची सिवा
  • डॉ कनिमोझी एन वी एन सोमू
  • जी के वासन

पश्चिम बंगाल से रिटायर सदस्य

  • साकेत गोखले
  • ऋतब्रत बनर्जी
  • बिकाश रंजन भट्टाचार्य
  • मौसम नूर
  • सुब्रत बक्शी

असम से रिटायर सदस्य

  • रामेश्वर तेली
  • भुवनेश्वर कलिता
  • अजीत कुमार भुइयां

बिहार से रिटायर सदस्य

  • अमरेंद्र धारी सिंह
  • प्रेम चंद गुप्ता
  • रामनाथ ठाकुर
  • उपेन्द्र कुशवाहा
  • हरिवंश नारायण सिंह

छत्तीसगढ़ से रिटायर सदस्य

  • कवि तेजपाल सिंह तुलसी
  • फूलो देवी नेताम

हरियाणा से रिटायर सदस्य

  • किरण चौधरी
  • राम चंदर जांगड़ा

हिमाचल प्रदेश से रिटायर सदस्य

  • इंदु बाला गोस्वामी
  • तेलंगाना से रिटायर सदस्य
  • डॉ अभिषेक मनु सिंघवी
  • के आर सुरेश रेड्डी

इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा. राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Breaking News Abp News Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तुम सिर्फ मेरी हो', पहले से ही शादीशुदा थी गर्लफ्रेंड, शक होने पर बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल डाल लगा दी आग
'तुम सिर्फ मेरी हो', पहले से ही शादीशुदा थी गर्लफ्रेंड, शक होने पर बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल डाल लगा दी आग
इंडिया
भारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान
भारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान
इंडिया
एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?
एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget