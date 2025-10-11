भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ‘महत्व’ देता है. वार्ता के दौरान रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई.

गोर शनिवार की सुबह छह दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात कर बातचीत की.

पीएम मोदी के साथ सर्जियो गोर की इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मोदी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके खुशी हुई. मुझे विश्वास है कि उनके कार्यकाल में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.' प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गोर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बैठक शानदार रही. हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.’

गोर ने बताया, ‘हमने विदेश सचिव मिसरी, विदेश मंत्री जयशंकर और NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) प्रमुख अजित डोभाल के साथ कई बैठकें कीं. हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक शानदार बैठक की है, जिसमें हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.’

राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी को मानते हैं दोस्त

गोर ने कहा, ‘हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और दोनों देशों के लिए उनके महत्व पर भी चर्चा की.’ दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन की ओर से उन पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने की पृष्ठभूमि में हो रही है. गोर ने कहा, ‘अमेरिका, भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में मैं दोनों देशों के भविष्य को लेकर आशावादी हूं.’

उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी को अपना एक बहुत अच्छा और व्यक्तिगत दोस्त मानते हैं. उन्हें विश्वास है कि भारत-अमेरिका संबंध निरंतर बढ़ते रहेंगे.' गोर प्रबंधन एवं संसाधन उप मंत्री माइकल जे. रिगास के साथ नयी दिल्ली के दौरे पर हैं. कुछ दिन पहले ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी.

भारत के विदेश मंत्री ने सर्जियो गोर की दी बधाई

गोर के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि चर्चा भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर केंद्रित रही. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, 'आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई. भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई. उन्हें उनकी नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.'

गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर सार्थक विचार-विमर्श किया. विदेश सचिव ने राजदूत गोर को शुभकामनाएं दीं.’

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक परिणाम

भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे. इसमें 25 प्रतिशत शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था. भारत ने अमेरिका के इस कदम को ‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’ बताया.

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल में फोन पर हुई बातचीत के बाद हालांकि, व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता के सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीदें जगी हैं. भारत और अमेरिका ने हाल में कुछ सप्ताह के अंतराल के बाद व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर शुरू की है.

सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप का जताया आभार

व्हाइट हाउस के कार्मिक कार्यालय के निदेशक और ट्रंप के करीबी सदस्यों में से एक गोर को अगस्त में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया था. अपनी प्रतिक्रिया में गोर ने कहा था कि वह ट्रंप के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें भारत में अपना अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने में भरोसा दिखाया. अमेरिकी सीनेट ने इस सप्ताह उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है.

ये भी पढ़ें:- 'चीन सीमा पर चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत', CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान