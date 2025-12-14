हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'वोट नहीं, अक्ल चोरी हो गई है, थाने जाकर FIR...', राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला

दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. अब उनकी इस बयानबाजी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है.

By : आईएएनएस | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Dec 2025 10:53 PM (IST)
कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी की दिल्ली में हुई रैली पर जुबानी हमला बोला है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस की सियासत और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

राहुल गांधी की रैली पर कसा तंज

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में राहुल गांधी की रैली पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस देश में करीब 60 साल तक शासन किया है. अगर आज राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस की सरकारें भी वोट चोरी करके बनी थीं? क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके इतने साल तक सरकार बनाई है?

'वोट चोरी नहीं हो रही'

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही, बल्कि राहुल गांधी की अक्ल चोरी हो गई है. किसी ने उनकी समझ-बूझ चुरा ली है, इसलिए उन्हें थाने जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि मेरी अक्ल मुझे वापस दिलाई जाए. राहुल गांधी को अपनी अक्ल खोजनी चाहिए, वो वोट खोज रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रही है.

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब से विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता माना है, तब से उनके दिमाग में कब्र जिहाद और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुद्दे ही चलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों में भारत माता की जय, वंदे मातरम्, राम मंदिर, रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद नहीं हैं, बल्कि उनके विचारों में जिन्ना, कब्र और जिहाद जैसे शब्द चलते हैं. उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस को फातिहा पढ़ने की ट्रेनिंग देनी चाहिए.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई थी. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री ताली बजाने वाले नहीं, बल्कि देश की जनता बनाती है. प्रधानमंत्री का फैसला जनता करती है, किसी मंच पर बैठे लोग नहीं.

"नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं, बल्कि पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं, बल्कि पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं. अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, जापान और फ्रांस तक में मोदी-मोदी हो रहा है। ऐसा नजारा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा. राहुल गांधी यह बात कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है. असल में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है, इसलिए वे बेबुनियादी बातें कर रहे हैं.

अमित शाह के खिलाफ बयान पर पलटवार

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वोट चोरी रैली में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के बाद अगर किसी में साहस और हिम्मत है तो वह देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाकर देश को मजबूत करने का काम किया. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में सरदार पटेल और अमित शाह दोनों का नाम लिखा जाएगा.

Published at : 14 Dec 2025 10:53 PM (IST)
Ramlila Maidan RSS Congress Rally Acharya Pramod Krishnam BJP RAHUL GANDHI NARENDRA MODI AMIT SHAH RSS
