ABP Southern Rising Summit 2025 LIVE: थोपी जा रही हिंदी, DMK हमेशा भाषा और राज्य के अधिकार के लिए लड़ेगी- उदयनिधि स्टालिन
Southern Rising Summit 2025 Live Updates: एबीपी नेटवर्क की ओर से आज Southern Rising Summit 2025 का आयोजन किया जा रहा है. इसमें राजनीति, शिक्षा, तकनीक और कला जगत की हस्तियां मंच पर मौजूद होंगी.
LIVE
Background
चेन्नई में आज (25 नवंबर, मंगलवार) ABP Network की ओर से Southern Rising Summit 2025 का आयोजन किया जा रहा है. इस खास कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा, तकनीक और कला जगत की कई बड़ी हस्तियां मंच पर एकजुट होंगी. यह कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा, जिसमें भारत के भविष्य, नीतियों, सामाजिक मुद्दों और विभिन्न विषयों पर वक्ता बातचीत करेंगे.
Southern Rising Summit 2025 की शुरुआत ABP Network के डायरेक्टर ध्रुव मुखर्जी स्वागत संबोधन के साथ करेंगे, जिसके बाद मंच पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन मंच पर मौजूद होंगे, जो Growth with Equity विषय पर अपनी बात रखेंगे.
इसके बाद तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी शिक्षा सुधारों पर बातचीत करेंगे. मुख्य सत्र में DMK के सलेम धरनीधारण, AIADMK के कोवई सत्यन, BJP के एस.जी. सूर्या और तमिलनाडु कांग्रेस के बेनेट एंटनी राजू, एक्ट्रेस मालविका मोहनन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामकोटि, ABP Education के सीईओ यश मेहता अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे.
शाम के सत्र में प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति, उद्योग जगत से प्रीतिश वेधापुड्डी, वीमेश पी और एडी. पद्मसिंह इसाक, दो महिला क्रेन ऑपरेटर- ननथाना मैरी जे डी और रेजिथा आर एन और पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन श्रद्धा जैन (Aiiyo Shraddha) मंच पर नजर आएंगे, जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.
ABP Southern Rising Summit 2025 LIVE: डीएमके हमेशा भाषा, राज्य के अधिकार के लिए लड़ेगी- स्टालिन
उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एबीपी सदर्न राइजिंग समिट में कहा कि डीएमके हमेशा भाषा, राज्य के अधिकार, लोकतंत्र और अब लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ेगी.
ABP Southern Rising Summit 2025 LIVE: उपमुख्यमंत्री उदयनिधि ने बीजेपी पर लगाए आरोप
उपमुख्यमंत्री उदयनिधि ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से मजबूत राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL