बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल मची हुई है. सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार को लेकर एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक ओपिनियन पोल सामने आया है. इस ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है. इस बार बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रहे हैं.

बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन?

नीतीश कुमार- 42 प्रतिशत

तेजस्वी यादव- 15 प्रतिशत

प्रशांत किशोर- 09 प्रतिशत

चिराग पासवान- 08 प्रतिशत

सम्राट चौधरी- 03 प्रतिशत

अन्य- 23 प्रतिशत

बिहार में लोगों की पसंद बन रहे प्रशांत किशोर

लंबे समय से राजनीति में सक्रिय तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चेहरे के आगे 15 प्रतिशत पर हैं. वहीं, प्रशांत किशोर नया चेहरा होने के बावजूद 9 परसेंट लोगों की पसंद बने हैं. अगर प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोगों ने उन्हें वोट भी दिया तो इससे बिहार विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो आंकड़ों का ये खेल बिहार के चुनावी समीकरणों को हिलाकर रख देगा. हालांकि, नतीजे क्या होंगे, इसके लिए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा.

बिहार में कब होंगे चुनाव और कब आएगा परिणाम

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शंखनाद कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में इस बार दो चरणों चुनाव होंगे. इसमें पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर, 2025 को होगी और दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर, 2025 को वोटिंग होगी और 14 नवंबर, 2025 को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 46,862 लोगों से बात की गई. ये सर्वे 18 सितंबर, 2025 से 5 अक्टूबर, 2025 के बीच किया गया. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने नहीं किया है.

