हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ

ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ

MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. इस सर्वे में महागठबंधन को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. पहले फेज के दौरान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इस चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है, जिसमें एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है.

MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल के मुताबिक इस चुनाव में एनडीए को 150-160 सीटें मिल सकती है. वहीं महागठबंधन के 70-80 सीटें और अन्य को 9-12 सीटें मिल सकती है. सर्वे की मानें तो एनडीए क 49 फीसदी, महागठबंधन को 36 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी वोट मिल सकता है.

CM नीतीश के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट?

बहुत संतुष्ट                    42 फीसदी
संतुष्ट                           31 फीसदी
असंतुष्ट 23 फीसदी
कह नहीं सकते 04 फीसदी

बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा?

बेरोजगारी 24 फीसदी
भ्रष्टाचार 10 फीसदी
पीएम मोदी का चेहरा  9 फीसदी
शिक्षा 8 फीसदी
अन्य मुद्दे 49 फीसदी

मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन?

नीतीश कुमार 42 फीसदी
तेजस्वी यादव   15 फीसदी
प्रशांत किशोर 9 फीसदी
चिराग पासवान   8 फीसदी
सम्राट चौधरी       3 फीसदी
अन्य 23 फीसदी

पीएम मोदी की लोकप्रियता का कितना असर?

बहुत असर 57 फीसदी
थोड़ा असर 8 फीसदी
कोई असर नहीं 21 फीसदी
कह नहीं सकते 14 फीसदी

बिहार में SIR पर लोगों की राय

इलेक्शन कमीशन का अच्छा कदम 54 फीसदी
SIR जरूरी   17 फीसदी
चुनावी फायदे के लिए हुआ 13 फीसदी
कह नहीं सकते  16 फीसदी

बिहार का पहला ओपिनियन पोल

पार्टी 2025 ओपिनियन पोल 2020 चुनाव के नतीजे
एनडीए 150-160 सीटें 125 सीटें
महागठबंधन              70-85 सीटें  110 सीटें
अन्य 9-12 सीटें 8 सीटें

ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें

एनडीए महागठबंधन
बीजेपी- 80-85 सीटें आरजेडी- 60-65 सीटें
जेडीयू- 60-65 सीटें कांग्रेस- 7-10 सीटें
HAM- 3-6 सीटें CPI-ML- 6-9 सीटें
एलजेपी (आर)- 4-6 सीटें सीपीआई- 0-1 सीट
आरएलएम-  1-2 सीटें CPIM-     0-1 सीट
  वीआईपी-  2-4 सीटें

ये भी पढ़ें : NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और BKI टेरर-गैंगस्टर नेटवर्क केस में 22वें आरोपी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

Published at : 06 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
BJP NDA RJD BIHAR Assembly Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की वंदेभारत की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की वंदेभारत की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget