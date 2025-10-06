ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. इस सर्वे में महागठबंधन को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है.
चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. पहले फेज के दौरान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इस चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है, जिसमें एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है.
MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल के मुताबिक इस चुनाव में एनडीए को 150-160 सीटें मिल सकती है. वहीं महागठबंधन के 70-80 सीटें और अन्य को 9-12 सीटें मिल सकती है. सर्वे की मानें तो एनडीए क 49 फीसदी, महागठबंधन को 36 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी वोट मिल सकता है.
CM नीतीश के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट?
|बहुत संतुष्ट
|42 फीसदी
|संतुष्ट
|31 फीसदी
|असंतुष्ट
|23 फीसदी
|कह नहीं सकते
|04 फीसदी
बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा?
|बेरोजगारी
|24 फीसदी
|भ्रष्टाचार
|10 फीसदी
|पीएम मोदी का चेहरा
|9 फीसदी
|शिक्षा
|8 फीसदी
|अन्य मुद्दे
|49 फीसदी
मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन?
|नीतीश कुमार
|42 फीसदी
|तेजस्वी यादव
|15 फीसदी
|प्रशांत किशोर
|9 फीसदी
|चिराग पासवान
|8 फीसदी
|सम्राट चौधरी
|3 फीसदी
|अन्य
|23 फीसदी
पीएम मोदी की लोकप्रियता का कितना असर?
|बहुत असर
|57 फीसदी
|थोड़ा असर
|8 फीसदी
|कोई असर नहीं
|21 फीसदी
|कह नहीं सकते
|14 फीसदी
बिहार में SIR पर लोगों की राय
|इलेक्शन कमीशन का अच्छा कदम
|54 फीसदी
|SIR जरूरी
|17 फीसदी
|चुनावी फायदे के लिए हुआ
|13 फीसदी
|कह नहीं सकते
|16 फीसदी
बिहार का पहला ओपिनियन पोल
|पार्टी
|2025 ओपिनियन पोल
|2020 चुनाव के नतीजे
|एनडीए
|150-160 सीटें
|125 सीटें
|महागठबंधन
|70-85 सीटें
|110 सीटें
|अन्य
|9-12 सीटें
|8 सीटें
ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें
|एनडीए
|महागठबंधन
|बीजेपी- 80-85 सीटें
|आरजेडी- 60-65 सीटें
|जेडीयू- 60-65 सीटें
|कांग्रेस- 7-10 सीटें
|HAM- 3-6 सीटें
|CPI-ML- 6-9 सीटें
|एलजेपी (आर)- 4-6 सीटें
|सीपीआई- 0-1 सीट
|आरएलएम- 1-2 सीटें
|CPIM- 0-1 सीट
|वीआईपी- 2-4 सीटें
