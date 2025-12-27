हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मस्जिद नहीं, वहां सिर्फ ईंटें रखी हैं', मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी का हुमायूं कबीर पर तंज

'मस्जिद नहीं, वहां सिर्फ ईंटें रखी हैं', मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी का हुमायूं कबीर पर तंज

टीेएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अब पूरी तरह राजनीतिक मूड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, साथ ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी बात रखी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 27 Dec 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

टीएमसी कांग्रेस यानी TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद को लेकर जारी राजनीति पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. अभिषेक ने कहा कि मस्जिद या मंदिर जैसे धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक रोटियां सेंकने का विषय नहीं होना चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने से बचने की हिदायत दी है.

मुर्शिदाबाद में मस्जिद की ईंटे रखी हैं: अभिषेक बनर्जी 

अभिषेक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा कि वहां केवल ईंटें रखी हैं. कुछ नेता सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेता रहे हुमायूं कबीर को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जो नेता कभी बीजेपी का उम्मीदवार रह चुका, उन्हें कभी बाबरी मस्जिद तोड़ने पर आपत्ति क्यों नहीं हुई.

अभिषेक ने पुलवामा हमले का जिक्र भी छेड़ते हुए कहा कि उस समय भी राजनीतिक पोस्टर लगाए गए. बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह से बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर जवाब मांगा. साथ ही इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से सार्वजनिक प्रतिक्रिया न देने पर हैरानी जताई. 

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए अभिषेक ने बीएलओ पर दबाव की बात कही. साथ ही कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान 58 मौतें हुई हैं और 29 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया. चुनाव आयोग ने उनके सवालों का अबतक कोई जवाब नहीं दिया है. गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए. बंगाल में सबसे कम नाम हटाए गए, लेकिन बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. 

1.36 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग

अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि 1.36 करोड़ मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक किया जाए. यह कथित रूप से गलत मतदाता बताए गए हैं. इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर लिस्ट जारी नहीं की गई, तो चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए. कई जिंदा लोगों को मृत बताया गया है. जिला स्तर के प्रमाण उनके पास है.

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 31 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. बैठक का लाइव टेलिकास्ट करेंगे. साथ ही कहा कि अगर लिस्ट जारी नहीं हुई तो चुनाव आयोग का घेराव भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वो 1 जनवरी से एक्टिव होंगे और 2 जनवरी से सड़कों पर उतरेंगे. वह जिलों में रैलियां करेंगे और जनसभा में हिस्सा लेंगे. 15 साल का ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेंगे. 

Published at : 27 Dec 2025 11:36 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Bengal Election Commission Of India TMC Babri Masjid Humayun Kabir Murshidabad BJP TMC: NARENDRA MODI MAMATA BANERJEE SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

27 के यूपी चुनाव से पहले अगर Akhilesh ने बुलाया तो क्या Keshav Maurya PDA में जाएंगे ?, सुनिए जवाब
Unnao Case: Kuldeep Sengar की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें , CBI ने उठा लिया कदम ! | SC | Protest
Dhananjay Singh से लेकर Akhilesh और ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर केशव मौर्य के दावे चौंका देंगे !
Janhit: Rahul Gandhi के राजनीतिक गुरू Digvijaya Singh क्यों बन गए RSS प्रशंसक? | Congress | CWC
Dhurandhar के खिलाफ धराशायी हो गया Propaganda | Bollywood
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget