जोरहाट: मोर्टार जैसा संदिग्ध विस्फोटक से हड़कंप, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर का होने का शक

असम के जोरहाट में कब्रिस्तान रोड के पास टोकलाई नाले की सफाई और खुदाई के दौरान मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को मोर्टार जैसा संदिग्ध विस्फोटक मिलने से इलाके में दहशत फैल गई. संदिग्ध विस्फोटक मिलने की सूचना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की.

जानकारी के अनुसार, टोकलाई नाले की सफाई में जुटे मजदूरों ने खुदाई के दौरान एक संदिग्ध वस्तु देखी. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही जोरहाट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

बम निरोधक दस्ता संदिग्ध विस्फोटक को सुरक्षित स्थान पर ले गई

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद वस्तु मोर्टार शेल, तोप का गोला या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) का प्रक्षेप्य (Projectile) हो सकती है. बताया गया है कि डेरगांव से बम निरोधक दस्ते की एक टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को आगे की जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गई.

शुरुआती अनुमान है कि यह वस्तु पहले किसी नदी में पड़ी हुई थी और बाद में कचरे या अन्य मलबे के साथ बहकर नाले तक पहुंच गई होगी. हालांकि, पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि यह पुराने सैन्य गोला-बारूद का हिस्सा हो सकता है. इसके द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का होने की आशंका भी जताई जा रही है.

पुलिस ने लोगों से की अपील

हालांकि, संदिग्ध वस्तु की वास्तविक पहचान, उत्पत्ति और स्थिति की पुष्टि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है. साथ ही, यह भी स्पष्ट किया है कि गोला-बारूद जैसी दिखने वाली किसी भी वस्तु को छूने, उठाने या दूसरी जगह ले जाने की कोशिश न करें.

पुलिस ने लोगों से ऐसी कोई वस्तु दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया है और कहा है कि संदिग्ध विस्फोटक को लापरवाही से संभालना गंभीर खतरे का कारण बन सकता है.

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