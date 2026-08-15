पीएम मोदी का संबोधन, कहा- 'देश अब छोटे सपनों से नहीं चलने वाला'

पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं. उन्होंने कहा- देश उत्साह उमंग के साथ नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है. देश आज उन सपूतों को याद करती है जिन्होंने बलिदान की पराकाष्ठा दी, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी.

'छोटे संकल्पों से चलनेवाला नहीं है'

पीएम मोदी ने कहा- कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनो संकल्पों सामर्थ्यों से आगे बढ़ता है. अब छोटे संकल्पों से चलनेवाला नहीं है. बड़े सपने विस्तार देते हैं, संकल्प दृढ़ होता है तो सामर्थ्य भी. सपने - संकल्प ऊंचे होते हैं तो सामर्थ्यों की उंचाई बढ़ती है. आज भारत ने भी सपना देखा है, संकल्प लिया है. 2047 तक भारत को विकसित भारत बना कर रहेंगे. हमारा संकल्प साहस का परिचायक है.

गरीबी रेखा पार कर पाए 25 करोड़ लोग

25 करोड़ देशवासी गरीबी को पार करके गरीबी से बाहर निकले. कभी हम Fragile 5 में गिने जाते थे. आज हम मेजर इकोनॉमी में गिने जाते हैं. 2014 तक आते आते विश्व ने हमें Fragile 5 में बंद कर दिया था. पिछले 12 साल में हम तेजगति से आगे बढ़ रहे हैं.

डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा

पिछले 12 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा है. खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा.

आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है

पीएम मोदी ने कहा- आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी है. भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए. हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है. हमें अपनी हितों की रक्षा खुद करनी हैं. आज की डिजिटल दुनिया में कोई भी Electronic goods med equipment में चिप अनिवार्य है. भारत ने 3 सेमी कंडक्टर शुरू किए हैं और वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है. 5 और सेमी कंडक्टर प्लांट और शुरू होने वाले हैं.

फ्री ऑनलाइन कोचिंग

पीएम मोदी ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने कहा है छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेंगे. फ्री कोचिंग का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा. गरीब-गरीब तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना लक्ष्य है. युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग जी जाएगी. आने वाले एक साल में 1करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी.

टैलेंट हंट चलाया जाएगा

पीएम मोदी ने कहा- हम 2036 में ओलंपिक के प्रबल दावेदार है, 2030 में CWG होस्ट करने वाले हैं. हमने तय किया है कि 2036 जो ओलंपिक होगा, जिन स्पर्धा में भारत विचार नहीं करता हम टैलेंट हंट अभियान चलाएंगे बच्चों की प्रतिभा देखी जाएगी.