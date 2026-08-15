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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2047 तक विकसित राष्ट्र', लाल किले से PM मोदी ने बताया भारत का बड़ा लक्ष्य

'2047 तक विकसित राष्ट्र', लाल किले से PM मोदी ने बताया भारत का बड़ा लक्ष्य

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को देश के सामने रखा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को देश के सामने रखा. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश का विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प भारत के साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस संकल्प ने दुनिया को उसे एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है.

2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है. इसे पूरे संकल्प के साथ देखा है. इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा है. और वह सपना यह है कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम निश्चित रूप से एक 'विकसित भारत' का निर्माण करेंगे और उसे साकार करेंगे."

उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और प्रयासों से इस लक्ष्य को हासिल करना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेता है, तो यह पूरी दुनिया के सामने भारत के साहस का प्रमाण बन जाता है और दुनिया भारत के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है.

बड़े सपने और संकल्प से बढ़ती हैं क्षमताएं

PM मोदी ने कहा कि भारत के सपने और संकल्प बड़े होने चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य देश की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने कहा, "हमारे सपने और संकल्प बड़े होने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी क्षमताएं नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं."

12 साल में चार गुना बढ़ा डिफेंस प्रोडक्शन

प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलावों और अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ी उत्पादन क्षमता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस अवधि में डिफेंस प्रोडक्शन लगभग चार गुना बढ़ा है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब सात गुना, आधुनिक रेलवे कोच का उत्पादन 21 गुना और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 33 गुना बढ़ी है. इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग चार गुना हुई है, जबकि पेटेंट की संख्या भी करीब चार गुना बढ़ी है. प्रधानमंत्री के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब 100 गुना की वृद्धि हुई है.

आम लोगों की सुविधाओं पर भी जोर

PM मोदी ने कहा कि सरकार ने आम आदमी की भलाई और सुविधाओं के लिए भी गंभीरता से काम किया है. उन्होंने बताया कि हर साल औसतन नल से पानी के कनेक्शन 15 गुना तेज गति से, गैस कनेक्शन छह गुना अधिक तेजी से, गरीबों के लिए शौचालय चार गुना तेजी से और गरीबों के लिए घर तीन गुना तेजी से उपलब्ध कराए गए.

उन्होंने कहा कि देश में गवर्नेंस के स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए हैं. हजारों नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म किया गया तथा सैकड़ों पुराने कानूनों को रद्द किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का सफर पिछली सदी के कानूनों के सहारे नहीं चल सकता.

'Fragile Five' से बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के हर व्यक्ति ने भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने दावा किया कि करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं. उन्होंने कहा कि एक समय भारत को 'Fragile Five' देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की प्रमुख और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. PM मोदी ने कहा कि 2014 तक आते-आते दुनिया ने भारत को 'Fragile Five' में गिनना शुरू कर दिया था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश तेज गति से आगे बढ़ा है.

'140 करोड़ भारतीयों के संकल्प को कोई ताकत नहीं रोक सकती'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व गति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत ने बड़े सपने देखे, लेकिन विकास की गति कई बार उस रफ्तार से कम रही, जिसकी देश ने आकांक्षा की थी. PM मोदी ने कहा, "आज भारत अभूतपूर्व गति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. अब 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प को कोई ताकत नहीं रोक सकती." उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सात गुना, आधुनिक रेलवे कोच का उत्पादन 21 गुना, इंटरनेट यूजर्स चार गुना और डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े हैं.

रेलवे विद्युतीकरण पर PM मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरे प्यारे देशवासियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में रेलवे के विद्युतीकरण का काम 1925 में ही शुरू हो गया था. लेकिन 90 सालों में, यानी 1925 से लेकर 90 साल तक, रेलवे नेटवर्क का सिर्फ 30 प्रतिशत हिस्सा ही विद्युतीकृत हो पाया था. 90 साल में 30 प्रतिशत बनाम 10 साल में 70 प्रतिशत! नतीजे देने का मतलब यही होता है..."

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
PM Modi Speech Breaking News Abp News NARENDRA MODI Independence Day 2026
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