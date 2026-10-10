ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट के बीच EC ने फॉर्म 7 को लेकर बदल दिए नियम, इसी पर मचा है बवाल

CJP प्रोटेस्ट के बीच EC ने फॉर्म 7 को लेकर बदल दिए नियम, इसी पर मचा है बवाल

चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 जमा करने की सीमा तय की है. SIR के दौरान अधिकतम 10 और सामान्य अपडेट के समय एक महीने में 5 फॉर्म-7 जमा किए जा सकेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

वोटर लिस्ट से सही मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 जमा करने की संख्या तय कर दी है. नए नियम के अनुसार, वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के दौरान एक रजिस्टर्ड वोटर अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. वहीं, सामान्य दिनों में वोटर एक कैलेंडर महीने में अधिकतम 5 फॉर्म-7 ही जमा कर पाएगा. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन करने वालों पर लागू होगा.

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को नए नियम की जानकारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. इस कदम का मकसद बिना ठोस वजह के बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराने से रोकना और वोटरों को होने वाली परेशानी कम करना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Delhi CJP Protest Live: नहीं माने तो हिरासत में लिए जा सकते हैं अभिजीत दीपके? कार्रवाई को तैयार दिल्ली पुलिस
LIVE: नहीं माने तो हिरासत में लिए जा सकते हैं अभिजीत दीपके? कार्रवाई को तैयार दिल्ली पुलिस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका
दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका
इंडिया
ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन
ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?

क्या है फॉर्म-7 और इसका इस्तेमाल क्यों होता है?

फॉर्म-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल करना गलत है या किसी मतदाता का नाम नियमों के तहत हटाया जाना चाहिए. हालांकि, फॉर्म-7 जमा करने भर से किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हट जाता. चुनाव अधिकारियों को आपत्ति की जांच करनी होती है और संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है.

एक महीने में कितने फॉर्म-7 जमा कर सकेंगे?

चुनाव आयोग के नए निर्देश के अनुसार, दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय विशेष अवधि के दौरान एक मतदाता अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. इस अवधि को आमतौर पर समरी रिवीजन पीरियड कहा जाता है. यह अवधि खत्म होने के बाद वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया चलती रहती है. इस दौरान एक रजिस्टर्ड वोटर एक कैलेंडर महीने में अधिकतम 5 फॉर्म-7 जमा कर सकता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के लिए यही सीमा लागू होगी.

नाम हटाने से पहले होगी जांच और सुनवाई

नए निर्देश के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को हर आपत्ति की जांच करनी होगी. अधिकारी सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को नोटिस देगा और जरूरत के अनुसार उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देगा. हर फॉर्म-7 के लिए बयान अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे. इसके बाद अधिकारी को आपत्ति के आधार और उसकी वैधता से संतुष्ट होना होगा. संबंधित मतदाता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. फिर 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के नियम 19 और 20 के तहत आवेदन पर फैसला लिया जाएगा.

कर्नाटक और ओडिशा में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा होने की खबरें

कर्नाटक और ओडिशा में फॉर्म-7 के बड़ी संख्या में जमा होने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है. आयोग चाहता है कि बिना ठोस आधार वाली आपत्तियों के कारण मतदाताओं को परेशानी न हो और चुनाव अधिकारियों पर अनावश्यक काम का बोझ भी न बढ़े. आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों को नए नियमों की जानकारी दें.

वोटर लिस्ट में नाम हटाने के नियम क्यों अहम हैं?

वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना चुनाव में मतदान करने के अधिकार से जुड़ा है. इसलिए किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले सही जानकारी की जांच और उसे अपनी बात रखने का अवसर देना जरूरी है. फॉर्म-7 की सीमा तय करने और सुनवाई की प्रक्रिया पर जोर देने का उद्देश्य गलत या बेबुनियाद आपत्तियों से मतदाताओं की सुरक्षा करना है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 10 Oct 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Election Commission Gyanesh Kumar Form 7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi CJP Protest Live: नहीं माने तो हिरासत में लिए जा सकते हैं अभिजीत दीपके? कार्रवाई को तैयार दिल्ली पुलिस
LIVE: नहीं माने तो हिरासत में लिए जा सकते हैं अभिजीत दीपके? कार्रवाई को तैयार दिल्ली पुलिस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका
दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना याचिका
इंडिया
ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन
ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
क्रिकेट
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले कप्तान शाई होप; जानें
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले शाई होप
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बाइक
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget