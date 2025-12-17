हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNational Commission for Men Bill 2025: राज्यसभा में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक 2025 पेश! क्या भारत में बनेगा NCW की तरह NCM?

National Commission for Men Bill 2025: राज्यसभा में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक 2025 पेश! क्या भारत में बनेगा NCW की तरह NCM?

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल ने National Commission for Men Bill 2025 पेश किया है. जानें इसके पीछे का मकसद क्या है?

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Dec 2025 01:01 PM (IST)
महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनना चाहिए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा में National Commission for Men Bill 2025 इंट्रोड्यूस किया है. इस बिल पर एबीपी न्यूज ने आप आदमी से राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल से खास बातचीत की.

डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, 2025 (National Commission for Men Bill, 2025) पेश किया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों, कल्याण और मानसिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना है. सांसद मित्तल ने कहा कि कई मामलों में पुरुष झूठे आरोपों, कानूनी दुरुपयोग और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जिनके लिए कोई समर्पित संस्थागत व्यवस्था नहीं है.

पुरुषों से जुड़े कानूनों पर करेगा काम

अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि ये आयोग पुरुषों से जुड़े कानूनों और नीतियों की समीक्षा करेगा और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगा. आयोग पुरुषों को कानूनी सहायता, काउंसलिंग और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका निभाएगा. मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या, पारिवारिक विवाद, घरेलू उत्पीड़न और कार्यस्थल तनाव जैसे मुद्दों पर शोध और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. आयोग को जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी. डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने कहा, ''यह विधेयक समावेशी और संतुलित लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.''

विधेयक से जुड़ी खास बात

विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय पुरुष आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देने का प्रस्ताव है. इसका मतलब है कि आयोग मामलों की जांच कर सकेगा. गवाहों को बुला सकेगा और दस्तावेज़ों की मांग कर सकेगा. इससे आयोग की सिफारिशें केवल सलाह तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका प्रभावी और व्यावहारिक महत्व होगा. उनके अनुसार, जब महिलाओं बच्चों और अन्य वर्गों के लिए अलग आयोग हो सकते हैं तो पुरुषों के लिए भी एक वैधानिक मंच होना चाहिए.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 17 Dec 2025 01:01 PM (IST)
Ashok Kumar Mittal AAP Rajya Sabha National Commission For Men Bill
