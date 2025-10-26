बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई है.
बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण ओडिशा में आपदा प्रबंधन दल हाई अलर्ट पर है. वहीं इसे लेकर राज्य में 27 अक्टूबर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार 26 अक्टूबर यानी आज बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की उम्मीद है.
आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना
ये चक्रवाती तूफान और तीव्र होकर 28 अक्टूबर की रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में काकीनाडा के पास पहुंचेगा. चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश में 27 से 28 अक्टूबर तक यनम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.
ओडिशा के गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी सहित कई जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. हवा की गति 60-70 किमी/घंटा तक बढ़ जाएगी और कुछ जिलों में 80 किमी/घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं. तमिलनाडु में 25 से 26 अक्टूबर के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी ठंड
दिल्ली-एनसीआर में अब ठंड होने लगी है. रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आज रविवार को ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की रात बेहद सर्द होने वाली है, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है. रविवार को पूरे दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का स्तर अब धीमे-धीमे कम हो रहा है.
यूपी के कई शहरों की हवा जहरीली
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा जहरीली हो गई है. मौसम विभाग ने अक्टूबर में बारिश की संभावना जताई है. बारिश के कारण अलग-अलग जिलों में तापमान में भी कमी आएगी और ठंड भी बढ़ेगी. लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक, 26 और 27 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश की बूंदें भी पड़ सकती हैं.
ये भी पढ़ें
लालबाग रॉक पर खतरा! सिद्धारमैया सरकार के प्रोजेक्ट के खिलाफ कर्नाटक HC में जनहित याचिका; तेजस्वी सूर्या करेंगे पैरवी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL