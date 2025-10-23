देश के तमाम हिस्सों से बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है. अब मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड होने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में अब वायु प्रदूषण के कारण हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं. बुधवार (22 अक्टूबर) को लगातार तीसरे दिन भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने का अनुमान जताया है.

यूपी का मौसम

दिवाली के बाद अब यूपी का भी मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अब सुबह धुंध रहेगी. दोपहर में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अभी अधिक बदलाव नहीं होगा. दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से बुधवार को यूपी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से ज्यादा रहा. इसकी वजह से कई जिलों में सुबह और दिन के वक्त धुंध दिख रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी कमी आने वाली है. मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में सुबह स्मॉग दिखाई देगा हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिलेगी. मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि प्रदेश में अभी बारिश की संभावनाएं नहीं हैं.

बिहार में मौसम शुष्क रहेगा

उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में भी मौसम शुष्क रहेगा. कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, खासकर 23 और 24 अक्टूबर को. मौसम विभाग का कहना है कि दिन में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन रात में थोड़ी ठंड होगी.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कई जगहों पर तापमान शून्य डिग्री या उससे नीचे चला गया है. लाहौल और स्पीति जिले के ताबो में सबसे ज़्यादा ठंड रही. यहां का तापमान रात के समय माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मनाली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा, जबकि शिमला और धर्मशाला में 12.6 डिग्री दर्ज किया गया.

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी

शिमला मौसम कार्यालय ने बताया कि लाहौल और स्पीति जिले के ज्यादातर हिस्सों जैसे कोक्सर, सिस्सू, जिस्पा, गोंडला, तांदी और केलांग में बर्फ गिरी. रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला टॉप जैसे ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर भी बर्फबारी हुई है. अटल टनल के उत्तरी पोर्टल पर भी बर्फबारी देखी गई. हालांकि बर्फबारी के बावजूद लाहौल और स्पीति जिले की सभी सड़कें खुली हैं.

मौसम विभाग ने बताया कि मनाली में 12 मिलिमीटर, भरमौर में 11.5 मिमी, केलांग में 6 मिमी, भुंतर में 3.6 मिमी, सेओबाग में 2.4 मिमी, पालमपुर में 2 मिमी, कुकुमसेरी में 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. कुकुमसेरी में 0.4 डिग्री, केलोंग में 1.8 डिग्री और कल्पा में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज गुरुवार (23 अक्टूबर) को कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा. पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन मैदानी इलाके सूखे पड़े हैं. देहरादून सहित कई शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है.

