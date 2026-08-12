मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच

टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच

फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट के अचानक से ऊंचाई में बदलाव होने से 24 लोगों को चोट लगी थी. अब इसकी जांच AAIB ने अपने हाथों में ले ली है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 12 Aug 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

फुकेत से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI 2379 में 4 अगस्त को हुई अचानक ऊंचाई बदलने की घटना अब गंभीर जांच के दायरे में आ गई है.  नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. 4 अगस्त को Airbus A320 विमान VT-EXO फुकेत से दिल्ली आ रहा था. क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक करीब 300 फीट का बदलाव हुआ. घटना के बाद विमान स्थिर हो गया और सुरक्षित दिल्ली में लैंड किया.

20 यात्रियों को आई चोट
इस दौरान 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों को चोटें आईं. विमान में कुल 137 यात्री सवार थे जिनमें 3 शिशु भी शामिल थे. इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 6 केबिन क्रू समेत 8 क्रू सदस्य थे.

अब AAIB खंगालेगा पूरी घटना
DGCA से मिली जानकारी और घटना की प्रकृति को देखते हुए AAIB ने ICAO के नियमों और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत जांच शुरू की है.  जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक इतना बदलाव क्यों आया और उस समय विमान के अंदर क्या-क्या हुआ था. AAIB विमान के तकनीकी सिस्टम, फ्लाइट डेटा, ऑपरेशनल रिकॉर्ड और मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच करेगा. इसके अलावा मेडिकल जानकारी जुटाई जाएगी और पायलट, केबिन क्रू तथा घटना से जुड़े दूसरे लोगों से भी बातचीत की जाएगी.

फ्रांस की BEA भी जांच में मदद करेगी

इस जांच में सिर्फ भारत की एजेंसी ही काम नहीं कर रही है. फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी BEA और विमान निर्माता Airbus के तकनीकी विशेषज्ञ भी AAIB को मदद दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों के तहत किसी विमान की गंभीर घटना की जांच में उस देश की भागीदारी होती है जहां विमान का डिजाइन या निर्माण हुआ है. इसी प्रक्रिया के तहत BEA और Airbus जरूरी तकनीकी जानकारी और डिजाइन से जुड़े दस्तावेज AAIB को उपलब्ध करा रहे हैं. इस मामले की जरूरी जानकारी ICAO और संबंधित देशों को भी दी गई है.

क्या टर्बुलेंस ही वजह थी?
मंत्रालय के बयान में घटना को टर्बुलेंस की वजह से हुआ बताया नहीं गया है. सिर्फ इतना कहा गया है कि विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट का अचानक बदलाव हुआ था. इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घटना के पीछे सिर्फ टर्बुलेंस था या कोई और तकनीकी, ऑपरेशनल या मानवीय कारण भी इसमें शामिल था. AAIB ने भी साफ किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी एक जानकारी या बयान के आधार पर घटना की वजह तय नहीं की जानी चाहिए.

जांच का मकसद दोषी ढूंढना नहीं
AAIB की जांच का मकसद किसी व्यक्ति या कंपनी को दोषी ठहराना नहीं है. एजेंसी यह पता लगाएगी कि घटना किन परिस्थितियों में हुई इसके पीछे कौन-कौन से कारण रहे और भविष्य में ऐसी घटना को कैसे रोका जा सकता है।

इसके लिए जांच एजेंसी सभी उपलब्ध सबूतों को एक साथ देखेगी। विमान और उसके सिस्टम की जांच से लेकर फ्लाइट डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेडिकल जानकारी और लोगों के बयान तक को मिलाकर पूरी तस्वीर तैयार की जाएगी।

जांच की कुछ जानकारी रहेगी गोपनीय

AAIB ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान जुटाए गए कुछ रिकॉर्ड, बयान, मेडिकल जानकारी और अन्य सामग्री नियमों के तहत गोपनीय रहती है. एजेंसी ने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि अधूरी, अपुष्ट या चुनिंदा जानकारी के आधार पर घटना की वजह को लेकर कोई निष्कर्ष न निकाला जाए. AAIB के मुताबिक जांच स्वतंत्र और सबूतों पर आधारित होगी.

आगे आएगी शुरुआती रिपोर्ट
AAIB अब घटना से जुड़े सभी जरूरी सबूतों की जांच करेगा। इसके बाद तय नियमों और ICAO प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स यानी शुरुआती जांच निष्कर्ष जारी किए जाएंगे. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि AI 2379 की उड़ान के दौरान 300 फीट की अचानक ऊंचाई बदलने के पीछे असली वजह क्या थी? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

ये भी पढ़ें: धोखे से अमेरिकी नागरिक बने हरिंदर सिंह, गलत पहचान बताकर ली नागरिकता

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 12 Aug 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Air India AAIB Turbulance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच
टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच
इंडिया
विपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल, कौन से हैं ये विधेयक?
विपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल, कौन से हैं ये विधेयक?
इंडिया
भारत में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता संकट, पैकेजिंग क्यों है सबसे बड़ी वजह?
भारत में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता संकट, पैकेजिंग क्यों है सबसे बड़ी वजह?
इंडिया
एजेंट के जाल में फंसी महिला मस्कट में 25 दिनों तक रही कैद, फिर एक कॉल और ऐसे लौटी भारत
एजेंट के जाल में फंसी महिला मस्कट में 25 दिनों तक रही कैद, फिर एक कॉल और ऐसे लौटी भारत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, पीटर नवारो ने बताया कैसे सुलझेगा मसला
भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, पीटर नवारो ने बताया कैसे सुलझेगा मसला
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
ट्रेंडिंग
Kanwariya Lying on Iron Nails: लोहे की कीलों पर लेटकर कांवड़ यात्रा कर रहा भोले का भक्त, वीडियो वायरल
लोहे की कीलों पर लेटकर कांवड़ यात्रा कर रहा भोले का भक्त, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गोमूत्र से कमाई: 15 गांवों में शुरू हुआ अनोखा प्रोजेक्ट
गोमूत्र से कमाई: 15 गांवों में शुरू हुआ अनोखा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget