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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व1995 में मिला था देश छोड़ने का आदेश, झूठी पहचान से US में बसा भारतीय, केस दर्ज

1995 में मिला था देश छोड़ने का आदेश, झूठी पहचान से US में बसा भारतीय, केस दर्ज

अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो सकती है. इसने नाम और पहचान बदलकर नागरिकता ली थी जिसे रद्द करने की याचिका दर्ज की गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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अमेरिका के कंसास राज्य में सरकारी वकीलों ने भारत में जन्मे एक व्यक्ति, हरिंदर सिंह (जो ओलाथे में रहते हैं), की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की है. अधिकारियों का कहना है कि हरिंदर सिंह ने अपनी असली पहचान छिपाकर और गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल की थी.

नाम और पहचान बदलने का आरोप
1991 में जब अमेरिका के आव्रजन विभाग (INS) ने उन्हें पहली बार न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर रोका था, तब उन्होंने अपना नाम रशपाल सिंह बताया था. 1995 में अमेरिकी अदालत ने उन्हें देश से बाहर निकालने का आदेश दिया था. हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वे अमेरिका छोड़कर कभी नहीं गए. 1996 में उन्होंने 'हरिंदर सिंह' नाम से अमेरिका में रहने का नया आवेदन जमा किया. इस बार उन्होंने अपनी जन्म तिथि, अमेरिका आने की तारीख और रहने का कारण सब कुछ बदल दिया.

2008 में मिली नागरिकता

इसके बाद फर्जी जानकारी के आधार पर उन्हें पहले पक्का निवासी बनाया गया और 2008 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई. उन्होंने नागरिकता लेते समय अपनी पुरानी पहचान की जानकारी छुपाए रखी. अब अमेरिकी सरकार उनकी नागरिकता रद्द करने और उनके नागरिकता प्रमाणपत्र को अमान्य करने की मांग कर रही है.

अमेरिका में बढ़ रहे हैं ऐसे मामले
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 20 जनवरी 2025 से अब तक लगभग 123 लोगों की नागरिकता रद्द करने के लिए मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसी तरह का एक और मामला मई में देबाशीष घोष (इलिनॉय राज्य निवासी) के खिलाफ भी दर्ज किया गया था. देबाशीष 1991 से अलग-अलग वीजा पर अमेरिका आते-जाते रहे और 2012 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी. उन पर भी गलत तरीकों से नागरिकता लेने का आरोप है.

ये भी पढ़ें: एजेंट के जाल में फंसी महिला मस्कट में 25 दिनों तक रही कैद, फिर एक कॉल और ऐसे लौटी भारत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
America Citizenship
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