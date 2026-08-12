विपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल, कौन से हैं ये विधेयक?

संसद में मानसून सत्र में कार्यवाही नहीं हो पा रही है. विपक्ष के हंगामे की वजह से रोजाना स्थगित कर दिया जाता है. अब मानसून सत्र खत्म होने में 1 दिन ही बचा है और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद भी दो बिल पास कर दिए गए हैं. इन बिल को पास करने के लिए कोई बहस भी नहीं हुई है.

दो बिल हुए पास

लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार को 2 बजकर 25 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया था. सदन में इसी दौरान 14 मिनट में दो बिल पास कर दिए गए. पहला केरल नाम परिवर्तन विधेयक और दूसरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक है.

नित्यानंद राय ने पेश किया विधेयक

जब दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया. इसी दौरान विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग और नारेबाजी शुरू कर दी थी. हंगामे के बीच ही सदन से इस विधेयक को पारित कर दिया.

दूसरा बिल भी हुआ पास

इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को पेश किया. सदन ने इस विधेयक को भी बिना चर्चा के पारित कर दिया.

मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होने जा रहा है. इस दौरान सत्र में अब तक 11 बिल कुल लोकसभा में पारित हो चुके हैं. इनमें से सिर्फ 2 पर ही बहस हुई है जबकि 9 बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास हो गए.

बता दें इस सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई है. विपक्ष अमित शाह के जवाब की मांग में लगे हुए हैं.

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