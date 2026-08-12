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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल, कौन से हैं ये विधेयक?

विपक्ष के हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 अहम बिल, कौन से हैं ये विधेयक?

Monsoon Session: संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है. इसी बीच मंगलवार को लोकसभा में दो अहम बिल पारित कर दिए गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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संसद में मानसून सत्र में कार्यवाही नहीं हो पा रही है. विपक्ष के हंगामे की वजह से रोजाना स्थगित कर दिया जाता है. अब मानसून सत्र खत्म होने में 1 दिन ही बचा है और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद भी दो बिल पास कर दिए गए हैं. इन बिल को पास करने के लिए कोई बहस भी नहीं हुई है.

दो बिल हुए पास
लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार को 2 बजकर 25 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया था. सदन में इसी दौरान 14 मिनट में दो बिल पास कर दिए गए. पहला केरल नाम परिवर्तन विधेयक और दूसरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक है.

नित्यानंद राय ने पेश किया विधेयक
जब दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया. इसी दौरान विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग और नारेबाजी शुरू कर दी थी. हंगामे के बीच ही सदन से इस विधेयक को पारित कर दिया.

दूसरा बिल भी हुआ पास
इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को पेश किया. सदन ने इस विधेयक को भी बिना चर्चा के पारित कर दिया. 

मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होने जा रहा है. इस दौरान सत्र में अब तक 11 बिल कुल लोकसभा में पारित हो चुके हैं. इनमें से सिर्फ 2 पर ही बहस हुई है जबकि 9 बिल विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास हो गए.

बता दें इस सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई है. विपक्ष अमित शाह के जवाब की मांग में लगे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता संकट, पैकेजिंग क्यों है सबसे बड़ी वजह?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Parliament MONSOON SESSION Monsoon Session 2026 Kerala Name
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