हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'41 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ', 1984 सिख नरसंहार के पीड़ितों ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

'41 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ', 1984 सिख नरसंहार के पीड़ितों ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

1984 में हुए सिख नरसंहार को 41 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों का दर्द आज भी वैसा ही है. पीड़ितो ने कांग्रेस को इसका गुनहगार बताया और सरकार से जल्द न्याय की मांग की.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

1984 सिख नरसंहार को 41 साल बीत चुके हैं, लेकिन सिख समुदाय उस घटना को अभी तक नहीं भूल पाया है. इसकी वजह उन्होंने इस मामले में न्याय न मिलना बताया है. सिख समुदाय ने शनिवार (01 नवंबर, 2025) को इस घटना को याद करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए.

1984 के सिख नरसंहार में शहीद हुए सिखों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और पीड़ित परिवारों ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित 'सच दी दीवार' पर मोमबत्तियां जलाई. दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति प्रमुख हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सिख लोग चार दशक से 1984 की लड़ाई लड़ रहे हैं.

कांग्रेस को अब नहीं मिलेगी माफी

उन्होंने कहा कि दंगे में सिखों को जिंदा जला दिया गया. उनको याद करने के लिए हर साल यह प्रोग्राम हम यहां रखते हैं. जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी. इस पूरे केस को देख रहे एसके फुल्का ने ट्रुथ कमीशन से मांग की है कि सभी को न्याय मिले.

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस माफी मांग भी ले तो बहुत देर हो चुकी है. कांग्रेस ने माफी मांगने की बजाय उन नेताओं को पद दिए हैं, जो इस नरसंहार में शामिल थे. इनका सिख प्रबंधक कमेटी के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता. कांग्रेस आज अपनी हरकतें भुगत रही है. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट खोलने और एसआईटी का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई.

पीड़ितों को अब तक नहीं मिला न्याय

1984 दंगा पीड़ित निर्मल कौर ने कहा कि हम त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में रहते थे. आज भी दीवार पर मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है. हर साल एक नवंबर को ऐसा लगता है कि फिर से 1984 के दंगे शुरू हो गए हैं. मेरे पापा को मेरे आंखों के सामने जिंदा जला दिया था. यह जख्म अभी भी हम नहीं भूल पाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें भी न्याय नहीं मिला है. हर तारीख पर हम लोग कोर्ट जाते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता.

41 साल बाद भी कोर्ट में केस

पीड़िता बागी कौर का कहना है कि मैं त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में रहती थी. इस दंगे में मेरे घर के 11 लोगों को मार दिया गया. आज 41 साल हो गए हैं, इंसाफ कब मिलेगा? उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के साथ कमलनाथ को भी सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि 'जब बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है'. जब उनकी माता का निधन हुआ तो धरती हिल गई, लेकिन जब सिखों का कत्लेआम हुआ तो कुछ नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें:- केरल: सबरीमाला सोना चोरी मामले में SIT का एक्शन, मंदिर का पूर्व कार्यकारी अधिकारी गिरफ्तार

Published at : 01 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Sikh Riots Sikh Massacre CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget