हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़ट्रम्प के नए 20-पॉइंट प्लान को भारत समेत कई देशों का समर्थन, यह कैसे काम करेगा और आगे क्या होगा?

ट्रम्प के नए 20-पॉइंट प्लान को भारत समेत कई देशों का समर्थन, यह कैसे काम करेगा और आगे क्या होगा?

ABP Expianer: एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प का प्लान कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू सीजफायर तोड़ देते हैं.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 30 Sep 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

29 सितंबर की रात इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से व्हाइट हाउस में मुलाकात की. दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाज़ा में सीजाफायर लागू करने का ऐलान किया. यानी अब गाज़ा में सीजफायर हो जाएगा. इसके लिए ट्रम्प ने 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि ट्रम्प का नया प्लान क्या है, कैसे होगा सीजफायर और गाज़ा पर कौन करेगा कब्जा...

सवाल 1- डोनाल्ड ट्रम्प का गाज़ा में सीजफायर का नया प्लान क्या है?
जवाब- ट्रम्प के नए प्लान में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाना शामिल है. इसमें...

1. इजराइल और हमास के बीच सहमति बनने पर गाज़ा में तुरंत युद्ध खत्म होगा.
2. इजराइल सहमति से अपनी सेनाओं को धीरे-धीरे गाज़ा से निकालेगा.
3. हमास 72 घंटे में सभी इजराइली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे.
4. युद्ध खत्म होने पर इजराइल, गाज़ा में उम्रकैद की सजा काट रहे 250 लोगों और अन्य 1700 कैदियों को छोड़ देगा.
5. इजराइल हर मृत इजराइली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाएगा.
6. गाज़ा को आंतक मुक्त बनाने के लिए हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे.
7. हमास और अन्य लड़ाके गाज़ा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे.
8. गाज़ा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति यानी 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाई जाएगी, जिसमें योग्य लोग होंगे.
9. ट्रम्प खुद इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अन्य देशो के नेता भी शामिल होंगे.
10. यह बोर्ड गाज़ा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और खर्च उठाएगा.
11. गाज़ा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी.
12. गाज़ा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगा.
13. किसी गाज़ावासी को गाज़ा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.
14. एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाज़ा में सुरक्षा बनाए रखेगा.
15. सुरक्षा बल गाज़ा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे.
16. इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मज़बूत होगी.
17. युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी.
18. अंतर्राष्ट्रीय संगठन गाज़ा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे.
19. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू होगी.
20. इस योजना का मकसद गाज़ा में स्थायी शांति, विकास और बेहतर जीवन लाना है.

सवाल 2- यह प्लान कब से लागू होगा और फिर गाज़ा पर किसका कब्जा होगा?
जवाब- इजराइल और हमास के एग्रीमेंट के बाद यह प्लान तुरंत लागू हो जाएगा. लेकिन फिलहाल कोई फिक्स्ड डेट नहीं है. यह एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा कि जंग कब रुकेगी. जंग रुकते ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF एक तय लाइन पर पीछे हटेगी और मिलिट्री ऑपरेशन्स सस्पेंड हो जाएंगे.

ट्रम्प के प्लान के मुाबिक एक गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी गाज़ा पर अस्थायी रूप से शासन करेगी. इसकी देखरेख 'बोर्ड ऑफ पीस' के जिम्मे होगी, जिसका नेतृत्व खुद ट्रम्प करेंगे. इस योजना में साफ कहा गया है कि शासन में हमास की किसी भी रूप में कोई भूमिक नहीं होगी, 'न सीधे और न ही अप्रत्यक्ष रूप से.'

इस प्लान में यह भी कहा गया है कि इजराइल गाज़ा पर न तो कब्ज़ा करेगा और न ही उसे अपने देश में मिलाएगा. इजराइली सेना स्टेप बाय स्टेप पीछे हट जाएंगी. इस योजना में एक फिलीस्तीनी राष्ट्र की संभावना के लिए दरवाज़ा भी खुला छोड़ा गया है.

सवाल 3- ट्रम्प के प्रस्ताव पर इस्लामिक देशों और भारत ने क्या कहा?
जवाब- इस शांति प्रस्ताव का कतर, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने स्वागत किया. उन्होंने ट्रम्प की नेतृत्व क्षमता और गाज़ा युद्ध खत्म करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की.

ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्लान के बनने के दौरान पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके साथ संपर्क में थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रम्प के सीजफायर प्लान का स्वागत किया. मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह प्लान फिलिस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ ही पूरे पश्चिम एशियाई इलाके लिए के लिए शांति, सुरक्षा और विकास के रास्ते खोल देगा.'

सवाल 4- क्या ट्रम्प का नया प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं?
जवाब- विदेश मामलों के जानकार और JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर ए. के. पाशा कहते हैं, 'इस बार ट्रम्प के प्लान में गाज़ा की तबाही नहीं है, बल्कि गाज़ा को बसाने का प्लान है. इसमें कई देश मिलकर साथ आएंगे और बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसमें हमास के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा और न ही इसमें यूनाइटेड नेशन्स होगा, जिससे फिलिस्तीनियों को इस बोर्ड पर भरोसा कम हो सकता है.'

ए. के. पाशा आगे कहते हैं, 'ट्रम्प के प्लान में दुश्वारी है कि नेतन्याहू कभी अपनी बात पर नहीं टिकते. वे कभी भी सीजफायर तोड़ देते हैं और हमले शुरू कर देते हैं. गाज़ा पर कब्जा करना नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है. नेतन्याहू के मंत्री हमले का कहते हैं तो वे हमला कर भी देते हैं. इसलिए ट्रम्प का कमजोर पड़ सकता है. बहरहाल ट्रम्प का प्लान कामयाब हो सकता है क्योंकि अब गाज़ा में तबाही बहुत हो चुकी है.'

सवाल 5- गाज़ा में मौजूदा स्थिति क्या है, वहां क्या हो रहा है?
जवाब- इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने से पहले गाजा में 21 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते थे. इनमें से करीब 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं.
ब्रिटिश रेडक्रॉस के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास में जंग शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 61 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 1 लाख 51 हजार लोग घायल हुए हैं.

गाज़ा में 4.7 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 22% है. यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, अब तक 1300 लोग खाने की तलाश के दौरान हमले या दूसरी वजहों से मारे गए हैं.

गाज़ा शहर और दूसरे आबादी के इलाकों में करीब हर तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है. ज्यादातर हॉस्पिटल तबाह हो गए.

वहीं गाज़ा में सत्ता पर काबिज हमास का संगठन बेहद कमजोर हो चुका है. इजराइली हमले में इस्माइल हानियेह, याह्या सिनवार, मोहम्मद दिएफ जैसे करीब 10 टॉप हमास लीड़र एक के बाद एक मारे जा चुके हैं. इजराइल ने हमास के करीब 20 हजार लड़ाकों को मार गिराया है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Ceasefire Netanyahu Gaza Trendingnews TRENDING DonaldTrump PMMODI Voiceforgaza GoogleNews ABPExplainer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget