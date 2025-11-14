इन दिनों कई छोटी फिल्में खूब चौंका देती हैं, इनसे उम्मीद कम होती है, ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होता. लेकिन ये फिल्म कंटेंट के मामले में बड़े बजट की फिल्मों को भी मात दे जाती हैं, ऐसी ही एक फिल्म आई है 'काल त्रिघोरी'. हालांकि इसमें सलमान खान के भाई अरबाज खान हैं लेकिन फिर भी फिल्म की चर्चा उतनी नहीं है. लेकिन अगर हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और अलग तरह का हॉरर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखने थिएटर चले जाइए और हां अगर कमजोर दिल के हैं तो अकेले मत देखिइएगा.

कहानी- एक पुरानी हवेली में अरबाज खान, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और आदित्य श्रीवास्तव रहते हैं, इनके बीच का रिश्ता पेचीदा है. अब बनता है एक संयोग जो 100 साल में एक बार बनता है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक साथ आती है और इस संयोग से बनती है एक शक्ति, फिर क्या होता है इन सबके जिंदगी में, ये आपको थिएटर जाकर देखना होगा.

कैसी है फिल्म- हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए ये एक कमाल की फिल्म है,ये सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं है. एक हॉरर सायकॉलोजिकल थ्रिलर है, ये फिल्म अंधविश्वास नहीं फैलाती, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि ये जो हो रहा है ये असल में है क्या, फिल्म का ट्रीटमेंट कमाल है. फिल्म को ट्रेडिशनल हॉरर स्टाइल में नहीं बनाया गया है, सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है, जिस तरह का डरावना माहौल दिखाया गया है वो रुह कंपा देता है. बैकग्राउंड म्यूजिक इस हॉरर को और खतरनाक बना देता है, कुल मिलाकर ये एक बढ़िया हॉरर फिल्म है. फिल्म का प्रमोशन कम हुआ है लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को जरूर फायदा होना चाहिए.

राइटिंग और डायरेक्शन- नितिन एन वैद्य का डायरेक्शन और राइटिंग इस फिल्म की जान है. वो कहानी को कमाल तरीके से आगे बढ़ाते हैं, आपको चौंकाते हुए, डराते हुए कहानी को बड़े सधे हुए तरीके से आगे बढ़ाते हैं.कुल मिलाकर ये हॉरर फिल्म जरूर देखिएगा

