जेन Z का नया किचन फैशन, पुराने बर्तनों को अलविदा कर चुन रहे मॉडर्न डिजाइन वाले स्टेनलेस स्टील

पुराने समय में रसोई में बर्तनों का मतलब चमचमाती स्टील के गिलास, थालियां और डिब्बे हुआ करते थे. समय के साथ लोगों ने कांच, मेलामाइन और एल्यूमिनियम के मॉडर्न बर्तनों की ओर रुख कर लिया. हालांकि अब एक बार फिर वहीं पुराना स्टील का ट्रेंड लौट रहा है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस बार उन्हें सबसे ज्यादा जेन जी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जेन जी का नया किचन फैशन क्या है और पुराने बर्तनों को अलविदा कर जेन जी मॉडर्न डिजाइन वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन क्यों चुन रहे हैं.



बाजारों में फिर बढ़ रहा स्टील का क्रेज



आज के समय में मार्केट में सिर्फ स्टील ही ट्रेंड में है. लोग प्लास्टिक, मेलामाइन और एल्यूमीनियम छोड़कर फिर से स्टील की तरफ जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यंग लोग ज्यादा समझदार होकर हेल्थ की परवाह कर रहे हैं और डॉक्टर भी स्टील के बर्तनों के इस्तेमाल की सलाह देते हैं. ऐसे में अब लोग एक बार फिर से स्टील के बर्तनों की ओर रुख कर रहे हैं. वहीं ट्रेडर्स का भी कहना है कि स्टील की बिक्री पिछले तीन से पांच सालों में तेजी से बड़ी है. कई व्यापारी यह भी मानते हैं कि एल्युमिनियम के हेल्थ रिस्क को लेकर जागरूकता बढ़ने से लोग स्टील की ओर लौट रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार अब उनकी दुकानों पर बर्तन ज्यादातर स्टील के ही बिकते हैं. वहीं एल्युमिनियम की सेल लगभग खत्म हो गई है. इसके अलावा कंपनियां भी अब स्टील में ही प्रोडक्ट बना रही है.



सेहत को प्राथमिकता देकर बर्तन खरीद रहे जेन जी



एक सर्वे के अनुसार जेन जी अब स्टील के बर्तनों में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छे हैं और प्लास्टिक के बर्तनों जैसी बदबू भी नहीं आती है. इसके अलावा स्टील एल्युमिनियम या कॉपर जैसे पदार्थ की तुलना में ज्यादा सेफ है, क्योंकि यह आमतौर पर खाना पकाने के दौरान हानिकारक मेटल या आयन नहीं छोड़ता है. वहीं स्टील न तो आसानी से जंग खाता है न मुड़ता है और न ही गर्मी में खराब होता है. जिससे भोजन के न्यूट्रिशन सुरक्षित रहते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा अम्लीय खाना लंबे समय तक इनमें पकाने से कभी-कभी निकेल या क्रोमियम का थोड़ा रिसाव हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर सुरक्षित सीमा के अंदर ही होता है. वहीं, कांच या क्रोकरी फैशनेबल जरूर है, लेकिन एक प्लेट टूट जाए तो पूरा सेट खराब हो जाता है जबकि स्टील टिकाऊ है.



स्टील का इस्तेमाल करते समय यह रखें ध्यान

एक्सपर्ट्स के अनुसार, वैसे तो स्टील के बर्तन सही होते हैं, लेकिन कई बार बाजारों में हल्की क्वालिटी के स्टील के बर्तन भी मिलते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप बेहतर क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील ही खरीदें. इसके अलावा एसिडिक फूड जैसे टमाटर या नींबू लंबे समय तक स्टील में न पकाएं और खरोच या जंग लगने वाले बर्तनों को बदल दें. एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्टील का यह नया दौर न सिर्फ सेहत और सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक बन गया है, बल्कि यह नई पीढ़ी की मिनिमलिस्ट और एस्थेटिक पसंद का भी हिस्सा बन चुका है.

ये भी पढ़ें-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ रहा है लोगों का लगाव, जानिए कैसे इंसानी रिश्तों की जगह ले रहे चैटबॉट्स