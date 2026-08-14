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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHow Ants Choose The Best Path: फैसले लेने में बेस्ट क्यों मानी जाती हैं चींटियां, इनसे क्या सीखना जरूरी?

How Ants Choose The Best Path: फैसले लेने में बेस्ट क्यों मानी जाती हैं चींटियां, इनसे क्या सीखना जरूरी?

Smart Decision Making Tips: चींटियों के सामने भी कई विकल्प होते हैं. जब उन्हें भोजन की तलाश में बाहर निकलना होता है, तो शुरुआत में कई चींटियां अलग-अलग दिशाओं और रास्तों पर जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Aug 2026 02:37 PM (IST)
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How Ants Make Decisions Science And Lessons: फैसले लेना हमेशा आसान नहीं होता. कई विकल्प सामने हों तो सही चुनाव करना और मुश्किल हो जाता है. हम अक्सर ज्यादा सोचते हैं, अलग-अलग संभावनाओं की तुलना करते हैं और फिर भी कई बार गलत फैसला कर बैठते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेहद छोटे दिमाग वाली चींटियां समूह में ऐसे फैसले लेती हैं, जिनसे इंसानों के लिए भी सीख निकलती है. उनके सामूहिक तरीके ने वास्तविक दुनिया में शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसी समस्याओं को हल करने वाले एल्गोरिदम को भी प्रेरित किया है.

खाने तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कैसे चुनती हैं चींटियां?

चींटियों के सामने भी कई विकल्प होते हैं. जब उन्हें भोजन की तलाश में बाहर निकलना होता है, तो शुरुआत में कई चींटियां अलग-अलग दिशाओं और रास्तों पर जाती हैं. वे एक ही रास्ते पर आंख बंद करके नहीं चलतीं, बल्कि अलग-अलग विकल्प तलाशती हैं. रास्ते में वे जमीन पर फेरोमोन नामक रासायनिक संकेत छोड़ती हैं. बाद में दूसरी चींटियां इन संकेतों का अनुसरण कर सकती हैं. हालांकि ये निशान हमेशा नहीं रहते, बल्कि समय के साथ कमजोर पड़ते जाते हैं. इसलिए जिस रास्ते पर ज्यादा चींटियों का आना-जाना होता है, वहां संकेत भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं. यहीं से शुरू होता है उनका दिलचस्प फैसला लेने का तरीका.


How Ants Choose The Best Path: फैसले लेने में बेस्ट क्यों मानी जाती हैं चींटियां, इनसे क्या सीखना जरूरी?

जो रास्ता बेहतर होता है, वह धीरे-धीरे मजबूत होता जाता है

मान लीजिए कई चींटियां भोजन की तलाश में अलग-अलग रास्तों पर निकलती हैं. जिस रास्ते से भोजन जल्दी और आसानी से मिल जाता है, उस रास्ते से चींटियां जल्दी वापस लौटती हैं. वापस आते समय वे उसी रास्ते पर फिर से फेरोमोन छोड़ती हैं. इससे उस रास्ते का संकेत मजबूत हो जाता है. अगली चींटियों के लिए उस रास्ते को पहचानना आसान हो जाता है और वे भी उसी दिशा में जाने लगती हैं. जैसे-जैसे ज्यादा चींटियां उस रास्ते का इस्तेमाल करती हैं, संकेत और मजबूत होता जाता है.

दूसरी तरफ, लंबे या कम उपयोगी रास्तों पर चींटियों की आवाजाही कम रहती है. वहां मौजूद फेरोमोन समय के साथ कमजोर होकर खत्म होने लगता है. इस तरह धीरे-धीरे सबसे छोटा या ज्यादा प्रभावी रास्ता मजबूत होता जाता है और बाकी विकल्प पीछे छूट जाते हैं.


How Ants Choose The Best Path: फैसले लेने में बेस्ट क्यों मानी जाती हैं चींटियां, इनसे क्या सीखना जरूरी?

किसी एक चींटी के पास नहीं होता पूरा नियंत्रण

चींटियों के फैसले की सबसे खास बात यह है कि पूरी कॉलोनी को निर्देश देने वाला कोई एक चींटी नेता हर रास्ता तय नहीं करता. हर चींटी के पास सीमित जानकारी होती है और वह अपने आसपास के संकेतों के आधार पर प्रतिक्रिया देती है. फिर भी पूरे समूह का नतीजा काफी प्रभावी हो सकता है. यही बात इंसानों के लिए भी एक बड़ी सीख है. हर जटिल समस्या को हल करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास सारी जानकारी हो. कई बार अलग-अलग लोगों की छोटी-छोटी जानकारियां और अनुभव मिलकर बेहतर समाधान तक पहुंचा सकते हैं.

पहले विकल्प तलाशें, फिर सबसे बेहतर पर ध्यान दें

चींटियों का तरीका यह भी सिखाता है कि फैसला लेने से पहले विकल्पों को तलाशना जरूरी है. अगर शुरुआत में ही किसी एक विकल्प को सबसे अच्छा मान लिया जाए, तो बेहतर अवसर छूट सकते हैं. चींटियां भोजन की तलाश में शुरुआत में अलग-अलग रास्तों की खोज करती हैं. इसके बाद अनुभव के आधार पर बेहतर रास्ता मजबूत होता जाता है. इंसान भी किसी बड़े फैसले में पहले उपलब्ध विकल्पों को समझ सकता है, उनकी तुलना कर सकता है और फिर मिलने वाले नतीजों के आधार पर अपना चुनाव कर सकता है.

इसका मतलब यह नहीं कि हर फैसले में अनगिनत विकल्पों पर समय खर्च किया जाए. ज्यादा विकल्प कई बार उलझन भी बढ़ा देते हैं. इसलिए जरूरी विकल्पों को तलाशने के बाद मिले संकेतों और नतीजों के आधार पर आगे बढ़ना अधिक व्यावहारिक हो सकता है.

अच्छे नतीजे मिलने पर उसी दिशा को मजबूत करें

चींटियों के व्यवहार से यह भी सीख मिलती है कि किसी तरीका के लगातार अच्छे परिणाम देने पर उसे पहचानना चाहिए. केवल नया होने की वजह से बार-बार दिशा बदलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता. अगर किसी काम का तरीका बार-बार अच्छे नतीजे दे रहा है, समय बचा रहा है और लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा रहा है, तो उस अनुभव को नजरअंदाज करने के बजाय उसे मजबूत किया जा सकता है. हालांकि परिस्थितियां बदलने पर नए विकल्प तलाशना भी जरूरी है. यही संतुलन बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है.

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हर संकेत को हमेशा के लिए सही न मानें

चींटियों के रास्ते पर बने रासायनिक संकेत समय के साथ कमजोर हो जाते हैं. यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने संकेत हमेशा सही नहीं हो सकते. अगर किसी रास्ते पर अब पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा, तो उसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो सकता है और दूसरे विकल्पों को मौका मिलता है. इंसानों के लिए भी यह एक दिलचस्प सीख है. कोई फैसला या तरीका पहले सफल रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह हर बदलती परिस्थिति में हमेशा सही रहेगा. पुराने अनुभवों से सीखना जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा परखना भी उतना ही जरूरी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Ants Decision Making What We Can Learn From Ants How Ants Choose The Best Path
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