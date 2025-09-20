हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलस्कैल्प मसाजर कब और कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? सही तरीका जानें

स्कैल्प मसाजर कब और कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? सही तरीका जानें

स्कैल्प मसाजर बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, सिर की स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, साथ ही स्कैल्प मसाजर  की मदद से डैंड्रफ से राहत मिलती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Sep 2025 05:50 PM (IST)

स्कैल्प मसाजर एक ऐसा टूल है जिसे सिर की मालिश करने के लिए यूज किया जाता है. यह न सिर्फ आपके सिर की स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बल्कि तनाव कम करने, बालों की जड़ों को मजबूत करने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है. लेकिन कई बार लोग इसे सही तरीके से यूज नहीं करते, जिससे बाल उलझ सकते हैं या टूट सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्कैल्प मसाजर को कब और कितनी देर तक यूज करना चाहिए, ताकि आपके बाल न सिर्फ जल्दी बढ़ें बल्कि मजबूत और चमकदार भी बनें. 

स्कैल्प मसाजर का यूज कब और कितनी बार करें?
1. स्कैल्प मसाजर का यूज करने से पहले यह जरूरी है कि आपके बाल साफ हों. आप इसे हल्के गीले या सूखे बालों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बाल बहुत ज्यादा उलझे न हों. अगर बाल गीले हैं तो मसाज करना और भी आसान हो जाता है और उलझने की संभावना भी कम हो जाती है.

2. स्कैल्प मसाजर को सिर पर रखकर हल्के गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें.  ज्यादा जोर न लगाएं, वरना बाल टूट सकते हैं या स्किन पर रगड़ के कारण जलन हो सकती है. आराम से और धीरे-धीरे करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सिर की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है. 

3. हर दिन 5 से 10 मिनट की मसाज बालों की सेहत के लिए काफी है.आप इसे सुबह नहाने से पहले या रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं. नियमित रूप से करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ने की समस्या भी कम हो सकती है. 

4. अगर आपके बाल बहुत घने या लंबे हैं, तो मसाजर को छोटे-छोटे सेक्शन में यूज करें. इससे पूरा सिर अच्छे से कवर होगा और बाल उलझने की संभावना भी नहीं होगी. 

स्कैल्प मसाजर के फायदे 
स्कैल्प मसाजर बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, सिर की स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, साथ ही स्कैल्प मसाजर  की मदद से डैंड्रफ से राहत मिलती है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं क्योंकि ये स्कैल्प को रिलैक्स करता है. लेकिन हर यूज के बाद स्कैल्प मसाजर को धोना और साफ करना जरूरी है. इससे बैक्टीरिया, गंदगी और डैंड्रफ जैसी समस्याएं नहीं होंगी. आप मसाजर को हल्के शैम्पू या साबुन से धोकर सुखा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें Nail Marks Symptoms: नाखून के ऊपर दिख रहा है ये निशान तो समझ लीजिए इस चीज की हो गई कमी, कई इशारे करते हैं हमारे नाखून

Published at : 20 Sep 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Hair Care Hair Growth Scalp Massager Scalp Care Scalp Massage Tips Scalp Massager Use Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement

वीडियोज

IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Cobra in Toilet: टूरिस्ट्स में दहशत, होटल के टॉयलेट सीट के अंदर दिखा कोबरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget