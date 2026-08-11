मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थब्रेस्ट पंप या डायरेक्ट फीडिंग? जानिए आपके बच्चे के लिए क्या है बेहतर

ब्रेस्ट पंप या डायरेक्ट फीडिंग? जानिए आपके बच्चे के लिए क्या है बेहतर

Breast Pumping vs Breastfeeding: डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ खास हालातों में ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना चाहिए.जो माताएं और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें सीधे स्तनपान कराना चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

Breast Pumping vs Breastfeeding: नवजात शिशु के जन्म के बाद हर मां के मन में सबसे बड़ा सवाल उसके पोषण को लेकर होता है. डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे के शुरुआती 6 महीनों के लिए मां का दूध अमृत समान है. हालांकि, बदलते समय और बदलती लाइफस्टाइल के साथ अब दूध पिलाने के तरीकों में भी बदलाव आया है.

आजकल कामकाजी और व्यस्त माताएं सीधे स्तनपान कराने के बजाय ब्रेस्ट पंप की मदद से दूध निकालकर बोतल या चम्मच से बच्चे को पिला रही हैं, लेकिन क्या इन दोनों तरीकों में कोई अंतर है? आइए जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए इन दोनों में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है. 

ब्रेस्ट पंपिंग को लेकर चिंता क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि आज स्तनपान को केवल मां का दूध पिलाना मान लिया गया है और ब्रेस्ट पंपिंग को स्तनपान के बराबर समझा जा रहा है. हालांकि, ऐसा करने से मां और बच्चे के बीच का अनोखा और प्राकृतिक रिश्ता कमजोर पड़ सकता है. पंपिंग एक जरूरी जरिया तो है, पर यह सीधे स्तनपान की जगह कभी नहीं ले सकता. विशेषज्ञों का कहना है कि माताओं को मशीनों या तकनीक के बजाय सही मदद और सहयोग की ज्यादा जरूरत है. अगर ऑफिसों में रूल्स हों, मैटरनिटी लीव मिले और स्तनपान के लिए सही गाइडेंस मिले तो महिलाओं को बार-बार पंप से दूध निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 

ब्रेस्ट फीडिंग के कई फायदे

डॉक्टरों के अनुसार, स्तनपान सिर्फ बच्चे का पेट भरने के लिए नहीं है. यह बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और उसके पेट को स्वस्थ रखता है. शुरुआती दो सालों में यह बच्चे के पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है. साथ ही कई रिसर्च में पता चला है कि सीधा स्तनपान कराने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, उसका मेटाबॉलिज्म सुधरता है और बचपन में मोटापे का खतरा भी काफी कम हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत

ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करने का सही तरीका

डॉक्टरों के मुताबिक, अगर ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो ऐसे मे साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए. महिलाओं को पंप के उपकरणों को ठीक से साफ करना, उन्हें सैनेटाइज करना और निकाले गए दूध को सुरक्षित रखना जरूर सीखना चाहिए. साथ ही डॉक्टर दूध पिलाने के तरीके को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. जहां तक हो सके, बच्चे को बोतल के बजाय चम्मच या कप से दूध पिलाना बेहतर होता है. बोतल से दूध पीने पर कुछ बच्चे निप्पल कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, जिससे बाद में उनके लिए मां का दूध सीधे पीना मुश्किल हो जाता है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें: खाना खाने के बाद बस 10 मिनट टहलें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 11 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Breastfeeding Breastfeeding Benefits Health Breast Pumping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
ब्रेस्ट पंप या डायरेक्ट फीडिंग? जानिए आपके बच्चे के लिए क्या है बेहतर
ब्रेस्ट पंप या डायरेक्ट फीडिंग? जानिए आपके बच्चे के लिए क्या है बेहतर
हेल्थ
बच्चों के खाने पर FSSAI का नया फॉर्मूला, हाई शुगर-फैट और सॉल्ट पर तय होगी लिमिट
बच्चों के खाने पर FSSAI का नया फॉर्मूला, हाई शुगर-फैट और सॉल्ट पर तय होगी लिमिट
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
हेल्थ
Gut Bacteria species: भारतीय जनजातियों में मिले 14 नए बैक्टीरिया, क्यों खास है खोज
Gut Bacteria species: भारतीय जनजातियों में मिले 14 नए बैक्टीरिया, क्यों खास है खोज
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget